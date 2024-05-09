  • Новость часаПутин поздравил россиян с Днем Победы
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    Как советский тыл брал Берлин и спасал немецкое население
    Посол России заявил о нелегитимных территориальных претензиях Японии
    Стало известно о возвращении миллиардерами активов в Россию
    Захарова: Чудовища Байдена оскорбили память миллионов жертв Второй мировой
    Названы стоящие на параде Победы рядом с Путиным ветераны
    Шольц призвал быть готовыми к затяжному конфликту на Украине
    Российского гребца лишили нейтрального статуса из-за лайков под видео с Путиным
    Лукашенко пошутил об их с Путиным внешнем виде после ночных переговоров
    Захарова назвала Зеленского «выродком во всех смыслах этого слова»
    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Русский государственный стиль

    Мероприятие в Кремле напомнило миру, что инаугурация – это не триумф одного человека и его власти, а чествование страной своего выбора, дальнейшего пути и собственной судьбы.

    5 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский А что ты делал во время этой войны?

    Волонтеры сумели насытить благородный призыв «своих не бросаем» конкретным человеческим содержанием, за которым в каждом отдельном случае встают глубоко личные истории.

    21 комментарий
    Александр Носович Александр Носович Молдавия при Санду косплеит Прибалтику

    Даже в проплаченном материале президент Молдавии Майя Санду не может достойно ответить на неудобные вопросы. И такой простодушный ответ на вопрос про румынский паспорт: а че, я как все, у нас миллион человек в стране имеют румынский паспорт, ерунда, дело житейское...

    9 комментариев
    9 мая 2024, 09:24 • Новости дня

    Захарова сравнила политику Санду с экспериментами Третьего рейха

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Политика президента Молдавии Майи Санду сравнима с экспериментами над национальностью и языками, которую проводил Третий рейх, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Она отметила, что только в Третьем рейхе проводились подобные эксперименты, передает ТАСС.

    По словам Захаровой, в документальных свидетельствах уже описывалось, «как Третий рейх заставлял использовать другой шрифт газетчиков».

    Шрифт должен был соответствовать представлению об арийцах. «Четкое деление людей по категориям. Конечно, евгеника, которая тогда набрала оборот», – подчеркнула дипломат.

    Захарова, проведя параллель с политикой Третьего рейха, пояснила, что Санду «переписала» людей, не спрашивая их, по трафарету.

    «Наложила и обвела те кружочки, которые нужно, остальные вычеркнули, закрасили и выбросили», – указала представитель МИД.

    Газета ВЗГЛЯД отмечала, что Молдавия при Санду косплеит Прибалтику.

    8 мая 2024, 21:25 • Новости дня
    Захарова: Чудовища Байдена оскорбили память миллионов жертв Второй мировой
    Захарова: Чудовища Байдена оскорбили память миллионов жертв Второй мировой
    @ Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальная версия Белого дома о событиях Второй мировой войны является страшной ложью, которая порочит память погибших в результате этих событий, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Таким образом Захарова прокомментировала слова пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, которая в ответ на вопрос о том, почему Вашингтон не осуждает проявления нацизма на Украине, заявила, что 79 лет назад США и их «украинские союзники объединили силы для борьбы против тоталитарных режимов Гитлера и Сталина».

    Жан-Пьер «зачитала это все по бумаге», это говорит о том, что это «не только ее личная безграмотность, но официальная версия Второй мировой войны от либерально-демократической администрации Байдена», отметила дипломат.

    «Эти, прости Господи, люди представляют угрозу в первую очередь для граждан США своим искаженным сознанием и желанием разрушать сознание других», – написала Захарова в своем Telegram-канале.

    «Такой страшной лжи о событиях 80-летней давности я еще не слышала. Чудовища Байдена оскорбили память миллионов жертв Второй мировой. И сделали это в дни, когда мир отмечает День Победы!» – подчеркнула она.

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    8 мая 2024, 19:50 • Новости дня
    В голове Роберта Кеннеди – младшего обнаружен поедающий мозг червь
    В голове Роберта Кеннеди – младшего обнаружен поедающий мозг червь
    @ AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    У американского политика Роберта Кеннеди – младшего, который объявил о своем намерении участвовать в выборах президента США в качестве независимого кандидата, предположительно, обнаружен мертвый паразит в мозге, сообщили СМИ.

    Согласно информации, опубликованной в New York Times, Кеннеди-младший обратился к врачам из-за проблем с памятью и замутненностью сознания. МРТ-снимки показали затемнения, которые изначально были приняты за опухоль, передает РИА «Новости».

    Однако после тщательного обследования нейрохирурги пришли к выводу, что в мозге политика находится личинка свиного цепня.

    Сам Кеннеди-младший рассказал, что врач, проводивший обследование, предположил, что «аномалия, наблюдаемая на его снимках, была вызвана червем, который проник в мозг, съел его часть, а затем умер».

    Стоит отметить, что Кеннеди-младший страдает и от других серьезных заболеваний. Так, ему диагностировали отравление ртутью из-за употребления в пищу рыбы, а также его несколько раз госпитализировали с эпизодами фибрилляции предсердий. Врачи отмечают, что как паразитарные инфекции, так и отравление ртутью могут нанести необратимый вред функционированию мозга.

    Тем не менее Кеннеди-младший, который в прошлом десятилетии говорил о проблемах с памятью, утверждает, что сейчас полностью избавился от этих проблем и готов к президентской кампании. Представитель его предвыборного штаба назвала вопросы о его способности баллотироваться в президенты на фоне сообщений о проблемах со здоровьем «смешными», «учитывая соперников».

    Ранее сообщалось, что по уровню поддержки избирателей бывший президент США Дональд Трамп опережает нынешнего главу государства на 10 п. п. Участникам опроса предложили выбрать из трех кандидатов на президентский пост. Трампа поддержали 46%, Байдена – 36%, еще 9% предпочли Роберта Кеннеди–младшего.

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    8 мая 2024, 21:08 • Новости дня
    Свитер представительницы Украины на Евровидении разгневал поляков

    Свитер представительницы Украины на Евровидении с надписью Banderaciaga разгневал поляков

    Свитер представительницы Украины на Евровидении разгневал поляков
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Польше призывают не отдавать свой голос Украине на Евровидении, поводом послужил видеоролик, на котором представляющая эту страну на конкурсе певица Яна Шамаева (сценический псевдоним Jerry Heil) поет в свитере с надписью Banderaciaga.

    Соответствующее видео было опубликовано еще в октябре, но привлекло внимание польской общественности только сейчас, передает RT. В комментариях они называют украинцев фашистами, которые «плюнули в лицо» Варшаве.

    Так, в Сети появились комментарии возмущенных пользователей: «И мы этим ублюдкам помогаем?», «И мы, как эти придурки, дадим Украине 12 очков в финале (они точно пройдут), ведь это наши самые большие друзья. Блевать хочется».

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова предрекла канонизацию Бандеры на Украине.

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    8 мая 2024, 11:58 • Новости дня
    Лукьянов спрогнозировал итог переговоров Путина и Пашиняна в Москве

    Лукьянов: Встреча Путина и Пашиняна не приведет к развороту политики Армении

    Лукьянов спрогнозировал итог переговоров Путина и Пашиняна в Москве
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    В отношениях Армении и России сложилась парадоксальная ситуация: официально страны остаются союзниками, но курс Еревана свидетельствует об обратных намерениях. Переговоры Путина и Пашиняна будут способствовать прояснению позиций сторон, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. В среду президент России соберет саммит ЕАЭС и проведет отдельную встречу с армянским премьером.

    «Евразийский экономический союз сталкивается с военно-экономическими последствиями и находится под сильным давлением того кризиса, который продолжается в связи с развязанной Западом санкционной кампанией против России», – говорит Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», научный директор МДК «Валдай».

    «На этом фоне позиции участников ЕАЭС понятны: для Москвы в приоритете сохранение интеграционных форматов и направлений развития. Другим этот аспект также важен, но не стоит забывать про тех, кто опасается вторичных санкций со стороны США», – уточнил он. По мнению собеседника, лидеры стран – участниц международной организации будут продолжать придерживаться политики «лавирования».

    Лукьянов считает, что наибольшее внимание будет приковано к Николу Пашиняну. «Он, как и другие официальные лица Еревана, стал редким гостем мероприятий, организованных по российской линии. Этот саммит стал исключением. Более того, премьер Армении будет председательствовать на заседании», – указал политолог.

    Также стоит следить за двусторонними переговорами Пашиняна и Путина. Дело в том, что в отношениях Армении и России сложилась довольно парадоксальная ситуация, заметил спикер. «Официально все остается как прежде – мы союзники и партнеры по интеграционному блоку. При этом курс, который открыто и демонстративно в последнее время проводит официальный Ереван, ровно противоположный», – детализировал Лукьянов. Он сомневается, что встреча приведет к развороту политики Армении. «Но, возможно, сторонам удастся прояснить позиции», – добавил собеседник.

    Кроме того, Лукьянов обратил внимание, что в заседании Высшего совета в расширенном составе будут принимать участие главы государств-наблюдателей – Узбекистана и Кубы. Присутствие Мигеля Диас-Канеля на саммите он называет «символическим жестом». При этом, как считает политолог, говорить об углублении отношений пока трудно. «Куба слишком далеко и находится в другой реальности», – уточнил спикер.

    Если говорить об Узбекистане, то переговоры о вступлении Ташкента в ЕАЭС идут давно, напомнил политолог. «Ташкент признает выгоды, но оглядывается на издержки. То, что Мирзиеев будет участвовать в юбилейном заседании, – хороший знак, но не стоит ожидать шагов по сближению. Полагаю, что пока все останется как есть», – отметил Лукьянов.  

    В среду в Москве состоится юбилейный саммит Высшего Евразийского экономического совета, приуроченный к 10-летию со дня подписания Договора о ЕАЭС. Предстоящее мероприятие – знаковое сразу по нескольким причинам. Для Владимира Путина это будет первая международная встреча в рамках нового, пятого президентского срока. Церемония инаугурации, ознаменовавшая вступление в должность, состоялась накануне.

    Символизм есть и в том, что в преддверии Дня Победы в Москве собираются лидеры из стран бывшего Советского Союза – почти 80 лет назад их народы совместно победили фашизм. Как ожидается, 9 мая они вместе будут присутствовать на параде, передает ТАСС.

    На саммит ЕАЭС приедут президенты Белоруссии, Казахстана, Киргизии. Председательствовать на заседании будет премьер-министр Армении Никол Пашинян. Как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, к встрече лидеров ЕАЭС в расширенном составе также присоединятся главы государств-наблюдателей при Евразийском союзе, а именно Узбекистана и Кубы Шавкат Мирзиеев и Мигель Диас-Канель.

    Планируется, что участники саммита обсудят итоги десятилетней работы ЕАЭС и перспективы дальнейшего укрепления интеграционных процессов. Кроме того, армянская сторона должна предложить место и время проведения очередного саммита ЕврАзЭс. В ходе заседания в расширенном составе будет принят ряд документов, в том числе о начале переговоров по заключению торгового соглашения с Монголией. По итогам саммита пройдет «традиционный дружеский обед» для участников мероприятия.

    Ожидается, что в среду Владимир Путин также проведет личную встречу с Николом Пашиняном. По словам Ушакова, двусторонний контакт будет весьма содержательным и важным, потому что накопилось много вопросов для обсуждения. Он отметил, что в России придают важное значение этой встрече, «которая поможет расставить многие точки над i».

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    8 мая 2024, 13:54 • Новости дня
    «Кинжалы» поразили объекты энергетики и ВПК Украины
    «Кинжалы» поразили объекты энергетики и ВПК Украины
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Ольга Никитина

    Вооруженные силы России нанесли групповой удар с применением аэробаллистического гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал», а также высокоточного оружия большой дальности морского и воздушного базирования и беспилотников по объектам энергетики и предприятиям ВПК Украины, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале военного ведомства сообщается, что удар нанесен в ответ на попытки украинской стороны нанести ущерб объектам российской энергетики.

    Сообщается, что цели ударов были достигнуты, поражены все назначенные объекты.

    Возможности Украины по выпуску продукции военного назначения и переброске западного вооружения и военной техники на передовую значительно снижены в результате российского удара, говорится в заявлении МО РФ.

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    8 мая 2024, 15:42 • Новости дня
    Британия решила лишить дипломатического статуса часть российской недвижимости
    Британия решила лишить дипломатического статуса часть российской недвижимости
    @ I-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти Британии снимают дипломатический статус с ряда объектов недвижимости, принадлежащих России, заявил британский министр внутренних дел Джеймс Клеверли.

    «Мы снимаем дипломатический статус с некоторых российских объектов недвижимости в Великобритании», – сказал Клеверли на слушаниях в палате общин, передает РИА «Новости».

    Кроме того, принято решение ужесточить визовый режим для российских дипломатов и сократить срок их пребывания на территории Британии, сообщил министр. По его словам, это является ответом Лондона на «враждебные действия» России.

    Ранее глава МИД Британии Дэвид Кэмерон заявил о праве использования ВСУ вооружений, предоставленных Лондоном, для нанесения ударов по России. Москва предупредила Британию о возможности ударов по ее военным объектам за пределами Украины.

    Коментарии (22)
    8 мая 2024, 13:16 • Новости дня
    Рар объяснил проект декларации НАТО об отказе от ввода войск на Украину

    Политолог Рар: Последнее слово о вмешательстве НАТО в конфликт на Украине скажут США

    Рар объяснил проект декларации НАТО об отказе от ввода войск на Украину
    @ Vadim Ghirda/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Макрон, говоря о возможном вводе войск на Украину, стремится сделать Францию лидером Европы и отомстить России за потерю Мали. Однако в НАТО осознают последствия такого шага, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее СМИ узнали о планах альянса отказаться от прямого вмешательства в украинский конфликт.

    «Разумные политики на Западе понимают последствия ввода войск на Украину. Бои между российской армией и французскими легионерами приведут к Третьей мировой войне», – убежден германский политолог Александр Рар. Он отметил, что милитаристские призывы Эммануэля Макрона не разделяют большинство стран НАТО. Исключением, по его мнению, является Великобритания.

    При этом Макрон выступает с подобными заявлениями неслучайно. «Во-первых, он стремится сделать Францию лидером Европы в вопросах безопасности. Но я думаю, что в НАТО ему объяснят, что таким образом он свои амбиции не реализует. Во-вторых, у Макрона имеется личная обида на Россию за то, что та «выдавила» французов из Мали. Там Париж получал нужный для атомной промышленности уран», – пояснил Рар. По его информации, в Германии предполагают, что президент Франции хочет предложить России сделку: он не посылает французские войска на Украину, а Москва не нарушает критические интересы Франции в Африке.

    При этом в НАТО разворачивается еще один внутренний спор. Сторонами конфликта выступают Берлин и Лондон. «Немецкое правительство четко определило: ракеты и другое оружие, которое поступает на Украину, не должно быть использовано против России. Германия не хочет прямого столкновения с Москвой. В то же время Британия готова поставлять ракеты Киеву, чтобы украинская армия обстреливала российскую территорию», – детализировал спикер.

    Рар убежден: последнее слово о том, насколько допустимо Североатлантическому альянсу вмешиваться в украинский конфликт, на саммите блока в июле скажут США.

    Ранее стало известно, что на саммите НАТО, который пройдет с 9 по 11 июля, может быть утверждена декларация с отказом от отправки войск на Украину. Об этом сообщила итальянская газета Corriere della Sera со ссылкой на проект документа. «Никаких сапог на земле» – одна из ключевых фраз документа. Она используется применительно к украинскому конфликту и означает, что страны альянса не будут отправлять свои войска на помощь Киеву, уточняет издание.

    В то же время блок продолжит укреплять свой восточный фланг и намерен увеличить кадровый состав в регионе до 300 тыс. военных, которые могут быть задействованы на территориях вдоль хребта, идущего от Прибалтики до Болгарии.

    Кроме того, ожидается, что на саммите председательство в контактной группе по обороне Украины перейдет от главы Пентагона Ллойда Остина к штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Как отмечает издание, помимо практической причины в виде более эффективного управления помощью, у этого шага есть и политическое объяснение. В этом случае действия группы будут выглядеть «более демократичными» в глазах общественного мнения.

    На этом фоне на сайте украинского президента появилась петиция о приглашении войск стран – членов ЕС, Британии и США на Украину. Кремль расценил это как «опасную провокацию». «Мы считаем это чрезвычайно вызывающей провокацией – не менее», – сказал Дмитрий Песков, добавив, что Москва следит за развитием событий. При этом он подчеркнул, что киевские власти достаточно непредсказуемы. Пресс-секретарь президента также указал – Москва неоднократно напоминала, что непосредственное вмешательство на земле в украинский конфликт потенциально несет огромную опасность. 

    Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон в недавнем интервью изданию The Economist подчеркнул, что Париж не исключает возможности отправки контингента на Украину. Однако это станет возможно в том случае, если о подобной помощи попросит сам офис Зеленского или же после «прорыва российскими военными линии фронта». Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, для чего Франция прибегает к милитаристской риторике.

    Кроме того, лидер демократов в палате представителей Хаким Джеффрис заявил, что Вашингтон не может позволить Украине проиграть, поскольку в таком случае в противостояние с Москвой придется вступить американским военным. В Киеве пообещали «быть очень благодарными» в случае отправки западных войск.

    В ответ на агрессивную риторику западных чиновников Москва начала подготовку учений ракетных соединений Южного военного округа, ВКС и сил ВМФ. Российские военные будут отрабатывать применение нестратегического ядерного оружия. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о целях учений.

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    8 мая 2024, 14:33 • Новости дня
    СМИ: Китай резко поднял тарифы на поставки в Россию и Белоруссию

    Infotrans Media Belarus: Китай резко поднял тарифы на поставки в Россию и Белоруссию

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Китай резко поднял стоимость прямых железнодорожных поставок в Россию и Белоруссию, сообщил логистический портал Infotrans Media Belarus.

    По данным портала, рост стоимости связан с уменьшением количества свободных контейнеров в Китае, а также с большими задержками на границах, передает РИА «Новости».

    Тарифы выросли на 500-800 долларов в зависимости от конечного пункта, а плата за перевозку морским путем поднялась от 800-1000 до 1,3-1,5 тыс. долларов в зависимости от порта отправления.

    При этом большая часть свободных мест на судах в мае уже забронирована.

    Между тем, по словам управляющего партнера российского ООО «Инфра Проекты» Алексея Безбородова, рост тарифов на железнодорожные перевозки из Китая в Россию исключен самим фактом существования рынка.

    «По морю все просто – можно смотреть на шанхайскую фрахтовую биржу, там спотовые ставки все понятны. По долгосрочным ставкам, естественно, никаких изменений также не происходило», – сказал эксперт.

    Безбородов добавил, что рынок контейнерных перевозок свободный и по морю, и по железной дороге.

    «То есть можно выбрать десятки точек отправления в Китай. Как минимум один шести железнодорожных погранпереходов, один из двадцати автомобильных погранпереходов для доставки собственного груза в Россию или в Белоруссию, или даже в Европу. Поэтому вариаций миллион», – пояснил он.

    Также существует множество разных операторов и владельцев подвижного состава.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кто навредил торговле России и Китая.

    Коментарии (18)
    8 мая 2024, 16:52 • Новости дня
    Сенатор: Британия рубит последние каналы связи с Россией

    Сенатор Долгов: Высылка военного атташе – это шаг Британии к тотальной конфронтации с Россией

    Сенатор: Британия рубит последние каналы связи с Россией
    @ ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Лондон высылкой российского военного атташе сделал шаг к тотальной конфронтации с Россией. Это инициатива британцев, но такой шаг обернется проблемами для Лондона. Москва ответит Лондону на основе принципа взаимности, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее Британия заявила, что военный атташе РФ является «тайным офицером военной разведки».

    «Британия рубит последние каналы связи с Россией. Их уже практически нет. Военный атташе выполняет специфические функции поддержания контактов между силовыми ведомствами. Этим шагом Лондон подчеркивает стремление к еще большей конфронтации с Москвой, я бы сказал – к тотальной конфронтации», – пояснил Константин Долгов, зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике, бывший зампостпреда РФ при ООН.

    «Эта инициатива едва ли соответствует интересам Британии. Ну а мы переживем, но обязательно ответим на основе принципа взаимности. Интересно, что президент РФ Владимир Путин только вчера в своей речи во время инаугурации сказал: мы готовы к диалогу с Западом по вопросам безопасности и стабильности на основе взаимного уважения. Такие контакты были бы полезны для предотвращения серьезной конфронтации. Но Лондон пошел в обратном направлении», – посетовал сенатор.

    «Может ли это быть ответом Лондона на заявления Москвы о том, что мы вправе бить по британским объектам за пределами Украины? Не берусь судить, но замечу: Россия таким образом отвечала на объявленные планы наших оппонентов по поставкам дальнобойного оружия ВСУ. И Лондон дал официальное добро на удары по российской территории. Так что инициатива по эскалации тут принадлежит именно британской стороне», – резюмировал парламентарий.

    В среду Британия заявила о высылке российского военного атташе, который, как утверждает Лондон, является «тайным офицером военной разведки». Об этом сообщает The Guardian. Также министр внутренних дел Великобритании Джеймс Клеверли объявил о закрытии нескольких российских дипломатических зданий. По его словам, пакет мер призван «дать понять России, что Лондон не потерпит такой очевидной эскалации».

    «Мы лишим статуса дипломатических помещений несколько принадлежащих России объектов недвижимости в Великобритании, в том числе дом Seacox Heath House, принадлежащий России объект в Сассексе, а также торгово-оборонную недвижимость в Хайгейте, которая, по нашему мнению, использовалась в разведывательных целях», – указал он.

    «Также мы вводим новые ограничения на российские дипломатические визы, в том числе ограничиваем продолжительность пребывания российских дипломатов в Великобритании», – подчеркнул чиновник, добавив, что санкции стали реакцией Лондона на «вредоносную деятельность России по всей Британии и Европе».

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в комментарии ТАСС, что Лондону будет дан «адекватный ответ» на высылку военного атташе.

    До этого глава МИД Британии Дэвид Кэмерон заявил о праве использования ВСУ вооружений, предоставленных Лондоном, для нанесения ударов по России. Москва предупредила Британию о возможности ударов по ее военным объектам за пределами Украины.

    Коментарии (9)
    8 мая 2024, 12:47 • Новости дня
    Лавров: Потомки Наполеона и Гитлера хотят разрушить Россию
    Лавров: Потомки Наполеона и Гитлера хотят разрушить Россию
    @ YURI KOCHETKOV/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Нацизм снова поднимает голову, «потомки Наполеона и Гитлера вместе с англосаксами» стремятся разрушить Россию, нанести нашей стране стратегическое поражение, заявил врио министра иностранных дел Сергей Лавров.

    И.о. главы МИД на церемонии возложения венков к мемориальным доскам в здании министерства отметил, что Россию хотят «подчинить своим узкокорыстным, гегемонистским интересам», передает ТАСС.

    В нашем народе происходит, по его словам, необычайный подъем на еще одну «священную битву» против новых «властителей мира», которые пытаются взять реванш за свои многовековые попытки подчинить себе нашу Родину. Для этого они используют откровенно нацистский режим на Украине, добавил Лавров.

    Лавров заявил ранее, что Запад отказывается «признавать очевидное» – что на Украине действует расистский и нацистский режим. Он, по словам врио министра иностранных дел, использует Киев, желая нанести стратегическое поражение России.

    Коментарии (22)
    8 мая 2024, 21:34 • Новости дня
    В МВД разъяснили правила нахождения украинцев в России

    МВД: Украинцы могут находиться в России без ограничения срока пребывания и работать

    В МВД разъяснили правила нахождения украинцев в России
    @ Владимир Андреев/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Граждане Украины, а также лица, ранее являвшиеся гражданами Донецкой и Луганской народных республик, могут беспрепятственно находиться на территории России и работать без оформления разрешительных документов, сообщили в пресс-центре МВД РФ.

    Отмечается, что для оформления законного пребывания в РФ необходимо лишь пройти дактилоскопическую регистрацию, сделать фото и пройти медосмотр. После прохождения этих процедур гражданам выдается документ, оформленный на специальном бланке («зеленая карта»), передает ТАСС.

    В ведомстве уточнили, что гражданам Украины, обратившимся за получением «зеленой карты» до 31 декабря 2024 года, депортация не грозит.

    В МВД отдельно добавили, что для зарегистрированных по месту жительства в ДНР, ЛНР, Запорожской или Херсонской области до 27 августа 2022 года граждан Украины и лиц, ранее являвшихся гражданами ДНР и ЛНР, действует бессрочный запрет на административное выдворение, депортацию, а также сокращение срока временного пребывания.

    В пресс-центре подчеркнули, что данный запрет не распространяется на граждан, представляющих угрозу государственной или общественной безопасности.

    МВД России рекомендует указанным категориям граждан обратиться в территориальные органы внутренних дел РФ по месту своего фактического нахождения в стране для получения помощи и содействия в вопросах оформления российского паспорта или приема в гражданство РФ.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Россия стала самой безопасной страной для украинцев.

    Коментарии (13)
    8 мая 2024, 21:56 • Новости дня
    Украинки шансоном поддержали в TikTok сбежавших от мобилизации парней

    Украинки запустили женскую версию тренда «ухилянт» в TikTok

    Украинки шансоном поддержали в TikTok сбежавших от мобилизации парней
    @ Abaca Press/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    В украинском сегменте социальной сети с короткими видео TikTok на фоне звучащих на Украине заявлений о необходимости мобилизации женщин появилась женская версия тренда «ухилянт» (уклонист).

    Украинские девушки начали снимать видео под песню «Ухилянтка» на мотив «Киевлянки» певца Гарика Кричевского. В оригинале песни киевлянка живет на Бессарабке – это самый центр Киева на краю Крещатика, где еще с XVIII века расположен знаменитый рынок, один из самых дорогих в городе. Его посещают люди с высоким уровнем достатка. При этом «киевляночка» в глазах автора – «ни путана, ни воровка, ни цыганочка», а «простая украиночка красивая» и «строптивая».

    Именно эту строптивость героини роликов демонстрируют в TikTok. «Будь на шаг впереди – женщин еще не мобилизуют, а я уже еду на работу за границей», – так звучит одна из подписей к видео.

    В другом ролике девушка отмечает: «К перечню профессий военнообязанных женщин добавили юристов. Я через одну минуту в Италии». В еще одном видео убегает за угол дома: «ТЦК начинает раздавать повестки всем женщинам. Я через 0,00001 секунды». Да и в целом у каждого «уважающего себя ухилянта», то есть уклониста, «должна быть уважающая себя ухилянточка».

    Напомним, депутат Рады Марьяна Безуглая заявила о необходимости мобилизации женщин. Она считает, что если не пойти на такой шаг, Украина будет уничтожена. При этом сама Безуглая носит прозвище «чорнорота жінка» – так в украинской глубинке называют женщин, которые злостно ругаются, клевещут и связаны с нечистой силой.

    Кроме того, по недавно принятому закону о мобилизации женщины с фармацевтическим или медицинским образованием также должны обновить свои учетные данные в ТЦК – местных аналогах военкоматов.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала о появившемся в соцсетях «движении ухилянтов» и подробно разбирала это явление.

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    8 мая 2024, 17:45 • Новости дня
    Суд национализировал имущество АО «Макфа»

    Суд удовлетворил иск о взыскании имущества АО «Макфа» и аффилированных компаний

    Суд национализировал имущество АО «Макфа»
    @ Александр Кондратюк/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Центральный районный суд Челябинска полностью удовлетворил иск Генеральной прокуратуры о взыскании имущества АО «Макфа» и аффилированных с ним компаний, а также ряда физических лиц, сообщили в пресс-службе предприятия.

    Как говорится в сообщении, в Центральном районном суде Челябинска в закрытом режиме завершилось судебное заседание по иску Генпрокуратуры об обращении активов АО «Макфа» и связанных с нею компаний в доход государства, передает ТАСС.

    Там добавили, что принято судебное решение о немедленном исполнении, в соответствии с которым федеральная группа компаний «Макфа» национализирована «в нарушение правил о подсудности, с грубым нарушением процесса и правил состязательности».

    Ранее по иску об изъятии имущества «Макфы» были арестованы активы на 100 трлн рублей.

    Напомним, в Центральный райсуд Челябинска поступил иск Генпрокуратуры, в котором ведомство добивается обращения активов ряда компаний, в том числе «Макфы», «Смака» и «Челябинскоблгаза», в доход государства в связи, как считает надзор, с их коррупционным происхождением.

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    8 мая 2024, 18:42 • Новости дня
    Временного поверенного в делах РФ вызвали в МИД Эстонии из-за сигнала GPS
    Временного поверенного в делах РФ вызвали в МИД Эстонии из-за сигнала GPS
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России, чтобы выразить протест в связи с помехами сигналу GPS, в которых Таллин обвиняет Москву.

    С российским дипломатом планируется обсудить проблему помех сигналу GPS, которые в том числе создают трудности для безопасности полетов, передает РИА «Новости».

    Эстонские власти, как и ранее Финляндия и страны Прибалтики, утверждают, что эти помехи вызваны преднамеренными действиями России. Москва же отрицает свою причастность к происходящему. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков посоветовал властям прибалтийских стран обратиться в Минтранс РФ, так как именно там отвечают за авиабезопасность.

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    9 мая 2024, 03:55 • Новости дня
    ВСУ атаковали нефтебазу под Анапой

    В результате падения украинских беспилотников на нефтебазе под Анапой начался пожар

    ВСУ атаковали нефтебазу под Анапой
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские войска атаковали нефтебазу в селе Юровка под Анапой, подавлено около шести беспилотников, но несколько из них упали на территории нефтебазы, сообщил оперштаб Краснодарского края.

    Оперштаб сообщил в Telegram, что «преступный киевский режим совершил попытку атаки гражданского объекта». В результате падения беспилотников произошел пожар, несколько резервуаров оказались повреждены. Никто не пострадал. В ликвидации пожара участвуют 62 человека и 20 единиц техники.

    7 мая вооруженные силы Украины нанесли удар по нефтебазе в Луганске, использовав, предположительно, американские ракеты ATACMS.

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