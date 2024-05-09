Путин: Запад спит и видит, чтобы Россия была слабым звеном

Tекст: Елизавета Шишкова

«У противника достаточно современных средств, потому что на нашего противника работает все западное сообщество, которое спит и видит, чтобы Россия в ее сегодняшнем виде уже не существовала», – приводятся слова главы государства на сайте Кремля.

«Они задались этой целью, я уже говорил публично: видимо, полагают, чтобы в той системе противостояния, которую они сами для себя и создают, Россия была слабым местом, слабым звеном», – добавил Путин.

На приеме в честь глав делегаций государств, принимающих участие в мероприятиях по случаю празднования 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, российский президент подчеркнул, что Россия продолжает взаимовыгодное партнерство со всеми странами, которые разделяют ценности свободы и справедливости.

«Хочу подчеркнуть: Россия продолжит курс на развитие взаимовыгодного партнерства, дружбы со всеми, кто разделяет ценности свободы и справедливости, выступает за неукоснительное соблюдение норм международного права и всеобъемлющую равную и неделимую систему безопасности», – передает его слова ТАСС.

Путин добавил, что это долг перед всеми прошедшими испытания Второй мировой войны. «Память о боевом братстве наших отцов, дедов и прадедов, открытость, взаимопонимание и дружба людей разных национальностей, культур и традиций — это будет надежной опорой для нашего движения вперед, для совместной работы во имя будущего», — сказал глава государства.

Напомним, после инаугурации 7 мая Путин встретился с командирами подразделений, участвующих в СВО.

