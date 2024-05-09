Может быть, День Победы и был бы забыт, отошел бы в область глубокой истории, но ход текущей истории нам этого не позволил. Та Победа, за которую было отдано столько жизней, требует подтверждения уже от нас нынешних.2 комментария
Столтенберг: НАТО не планирует отправлять военных на Украину
Столтенберг: НАТО не планирует отправлять своих военных на Украину
Военнослужащих Североатлантического альянса не планируется отправлять на украинскую территорию, таких просьб от киевского режима не поступало, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
НАТО не имеет планов по размещению сил на Украине, в ходе последней встречи украинские власти не запрашивали этого, сказал Столтенберг в интервью ANSA, передает ТАСС.
Украина просит у стран альянса больше военной помощи, добавил он.
По его мнению, готовящиеся учения ядерных сил России – это «неосторожный и опасный вызов», сказал он в интервью Repubblica, сообщает РИА «Новости».
Заявления президента России Владимира Путина о потенциальном использовании ядерного оружия – это «несознательная позиция», но в ней нет изменений, которые заставили бы НАТО изменить свою позицию.
Россия намерена провести учения с ракетными соединениями Южного округа с привлечением авиации и сил ВМФ, в ходе этих действий отработают подготовку и применение нестратегического ядерного оружия.
Президент Владимир Путин отмечал, что Белоруссия присоединится на втором этапе учений.