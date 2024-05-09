Столтенберг: НАТО не планирует отправлять военных на Украину

Столтенберг: НАТО не планирует отправлять своих военных на Украину

Tекст: Алексей Дегтярев

НАТО не имеет планов по размещению сил на Украине, в ходе последней встречи украинские власти не запрашивали этого, сказал Столтенберг в интервью ANSA, передает ТАСС.

Украина просит у стран альянса больше военной помощи, добавил он.

По его мнению, готовящиеся учения ядерных сил России – это «неосторожный и опасный вызов», сказал он в интервью Repubblica, сообщает РИА «Новости».

Заявления президента России Владимира Путина о потенциальном использовании ядерного оружия – это «несознательная позиция», но в ней нет изменений, которые заставили бы НАТО изменить свою позицию.

Россия намерена провести учения с ракетными соединениями Южного округа с привлечением авиации и сил ВМФ, в ходе этих действий отработают подготовку и применение нестратегического ядерного оружия.

Президент Владимир Путин отмечал, что Белоруссия присоединится на втором этапе учений.