Путин обсудил с Совбезом ситуацию в Идлибе

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности ситуацию в сирийском Идлибе, а также предстоящие переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Наряду с текущими вопросами внутрироссийской повестки дня обсуждалась ситуация вокруг Идлиба», – приводит слова Путина РИА «Новости».

«Кроме того, участники совещания обсудили ряд вопросов российско-турекцких двусторонних отношений, в том числе в рамках подготовки к запланированному на завтра рабочему визиту в Москву президента Турции Эрдогана», – отметил Песков.

В совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, замглавы Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель администрации Кремля Антон Вайно, секретарь СБ РФ Николай Патрушев, министры внутренних дел Владимир Колокольцев, иностранных дел Сергей Лавров, обороны Сергей Шойгу, руководители ФСБ Александр Бортников и СВР Сергей Нарышкин, а также спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Турция рассчитывает, что вскоре после переговоров президентов Турции и России Тайипа Эрдогана и Владимира Путина будет установлен режим прекращения огня в сирийском Идлибе.

Напомним, встреча Путина и Эрдогана пройдет 5 марта в Москве.