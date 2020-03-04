Трамп высмеял Блумберга после его выхода из президентской гонки

Миллиардер Майк Блумберг просто потратил деньги, пытаясь стать кандидатом в президенты США, заявил американский лидер Дональд Трамп.

«Мини Майк Блумберг просто «бросил» президентскую гонку. Я бы давно мог ему сказать, что у него не было потенциала для этого, и он бы сэкономил себе миллиард долларов. Теперь он вложит деньги в кампанию Сони Джо (Байдена – прим. ВЗГЛЯД), надеясь спасти лицо. Это не сработает!» – написал Трамп в Twitter.

Он назвал глупцами всех, кто втянул его в этот «худший и самый неприятный опыт в его жизни».

Трамп также «процитировал» Блумберга: «Три месяца назад я вступил в президентскую гонку, чтобы победить Дональда Трампа (и я с треском провалился!)».

Напомним, в среду экс-мэр Нью-Йорка и претендент на пост президента США от Демократической партии Майкл Блумберг снял свою кандидатуру в избирательной кампании в пользу другого члена партии Джо Байдена.