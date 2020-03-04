Отец Киркорова задолжал несколько тысяч по штрафам ГИБДД

Отец певца Филиппа Киркорова Бедрос не оплатил восемь штрафов ГИБДД на сумму в 6 тыс. рублей, штрафы отправили на исполнение приставам.

Штрафы выписаны на имя 87-летнего Бедроса Киркорова в Новгородской области, еще два из них – в Подмосковье, передает РИА «Новости» со ссылкой на базу данных ФССП.

Во всех случаях автомобиль отца знаменитости попадал под камеры видеофиксации нарушений, сумма штрафов составляет от 500 до 2 тыс. рублей.

В феврале сообщалось, что ГИБДД совместно с ФССП начали искать на дорогах обладателей большого количества неоплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД).