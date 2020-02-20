ГИБДД и приставы стали отлавливать неплательщиков на дорогах

ГИБДД совместно с Федеральной службой судебных приставов (ФССП) начали искать на дорогах обладателей большого количества неоплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД).

Полицейские останавливают автомобили должников, а приставы накладывают на них арест. Такая мера применяется в отношении тех, у кого есть сотни неоплаченных штрафов, передает «Коммерсант».

Как показала проверка, на данный момент в России 180 юридических и 70 физических лиц имеют свыше тысячи неоплаченных взысканий. Также более 10 тыс. граждан и трех тысяч организаций проигнорировали от 100 до тысячи штрафов. Преимущественно нарушения касаются превышения скоростного режима. Отмечается, что больше всего злостных неплательщиков зафиксировано в Москве.

Сейчас, согласно закону, на оплату постановления отводится 60 дней, на обжалование – 10. В 2019 году 84% россиян оплачивали штрафы в срок. Дела тех, кто проигнорировал постановление, передаются в суд.

Если сумма штрафов превышает 3 тыс. рублей, то, помимо запрета выезда за границу и ограничения действия прав, у нарушителя могут изъять автомобиль и продать его с аукциона.

Подобную меру было решено ввести после того, как по вине водителя BMW в Москве погиб человек и были разбиты несколько машин. Впоследствии выяснилось, что у виновника аварии было 650 неоплаченных штрафов.

В феврале в Москве задержали водителя, который нарушил правила дорожного движения более 2,1 тыс. раз.

В конце января Министерство юстиции предложило ужесточить наказания для автомобилистов, однако это проект раскритиковали. Так, премьер-министр Михаил Мишустин призвал осторожнее подходить к повышению штрафов. Он отметил, что, например, введение штрафа в 5 тыс. рублей за превышение скорости непосильно для многих людей.