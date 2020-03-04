В Общественной палате оценили предложение запретить продажу алкоголя в «наливайках»

Ограничение времени продажи алкоголя в общественных заведениях, расположенных на первых этажах многоквартирных домов, не только обеспечит тишину в ночное время, но и улучшит ситуацию с алкоголизмом в стране, заявил газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты, председатель комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Игорь Шпектор.

«Я вообще за то, чтобы максимально сократить продажу алкоголя по всей России. Я считаю, что продавать спиртные напитки в ночное время – неправильно. Выступаю за то, чтобы этого не было вообще во всех заведениях. Люди по вечерам напиваются, а утром полупьяные идут на работу, разве это правильно?», – рассуждает Шпектор.

Он рассказывает, что из-за «ночных посиделок» страдают не только жильцы, от которых регулярно приходят жалобы, но и растет преступность в стране. Такие ограничения помогут не только улучшить соблюдение тишины в ночное время, но помогут побороть алкоголизм среди россиян.

«Вечерний отдых не должен быть связан с пьянкой, для этого есть чай, кофе, различные безалкогольные напитки. Вообще, ограничение продажи всегда дает эффект – человеку негде купить, поэтому он идет спать», – говорит Шпектор.

В России предложили ограничить время продажи алкогольных напитков в общественных заведениях, которые находятся на первых этажах многоквартирных домов. Таким образом в государстве планируют бороться с «наливайками» – барами, где торгуют спиртным ночью.

Ранее в Минпромторге разработали проект единых правил, согласно которым можно определить допустимое расстояние между точками продажи алкоголя и школами, больницами и спортивными объектами.