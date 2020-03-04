В России предложили ограничить продажу алкоголя в «наливайках»

В Госдуме доработали проект закона, ограничивающий продажу алкоголя в заведениях общепита в многоквартирных домах, сообщил глава думского комитета по информполитике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Поправки предполагают, что власти субъектов страны смогут ограничивать время продажи в общепитах, находящихся в жилых домах и на прилегающих территориях, сообщает «Ведомости».

Хинштейн пояснил изданию, что документ призван бороться с «наливайками» – барами на первых этажах, где торгуют алкоголем ночью.

По мнению парламентария, эти ограничения можно увязать со временем торговли в розничных магазинах – с 23 до 8 часов, с возможностью ужесточения в регионах.

Планируется, что минимальная площадь зала обслуживания подобного заведения, согласно проекту, должна составлять не менее 20 кв. метров.

Депутат отметил, что предложения по времени торговли поступали от бизнеса. Хинштейн сообщил, что авторы проекта ждут заключения Государственного правового управления президента (ГПУ), окончательная редакция должна поступить в течение марта. Новый вариант отправили руководителю ГПУ Ларисе Брычевой.

В Минфине добавили, что в законопроекте нужно устранить несколько замечаний. Например, запрет должны устанавливать на общем собрании жильцов.

В феврале в Минздраве заявили, что распитие алкоголя в выходные может быть опаснее наркозависимости.