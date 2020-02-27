Минпромторг предложил изменить правила продажи алкогольной продукции

Минпромторг разработал проект единых правил, определяющих допустимое расстояние между точками по продаже алкоголя и школами, больницами, спортивными объектами.

В пояснительной записке говорится, что сейчас местные власти самостоятельно определяют размеры территорий, прилегающих к соцобъектам, что зачастую приводит к излишним ограничениям, передает РИА «Новости».

Минпромторг предложил ввести единый федеральный подход для регулирования розничной продажи алкоголя и предотвращения фактов коррупции на местах при установлении границ территорий, прилегающих к соцобъектам.

По новым правилам местные власти должны будут направлять проект акта, устанавливающего или увеличивающего площадь прилегающей территории, в региональный орган, курирующий торговлю, и уполномоченному по защите прав предпринимателей.

К документу должны прилагаться данные о количестве магазинов и кафе, которые попадут под ограничения, расчет их возможных убытков, оценка снижения потребления алкоголя и научное обоснование необходимости установления или увеличения прилегающих территорий.

По мнению Минпромторга, достаточным расстоянием, чтобы не создавать соседство с алкомаркетом, является 30 метров.

Ранее правительство «концептуально» поддержало законопроект депутатов Госдумы о запрете продажи алкоголя в барах и кафе с залами обслуживания до 20 кв. м, расположенных в жилых домах.