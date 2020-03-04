В Египте казнили одного из самых опасных террористов

В Египте казнили боевика Хишама Ашмауи, считавшегося в стране одним из наиболее опасных террористов, сообщил официальный представитель вооруженных сил республики полковник Тамер Рифаи.

«Смертный приговор террористу Хишаму Ашмауи приведен в исполнение сегодня утром», – сообщил полковник в соцсетях, передает ТАСС.

Ашмауи и еще более 200 других обвиняемых являются фигурантами дела экстремистской сети «Ансар Бейт аль-Макдис» («Сторонники Иерусалима»), которая вошла в состав «Исламского государства*» (запрещено в России). Организация сменила название на «Вилайет Сина» («Провинция Синай»).

Подозреваемым инкриминировали причастность к 54 преступлениям и терактам, в том числе расправу над сотрудниками полиции, покушение на бывшего министра внутренних дел страны Мухаммеда Ибрагима и убийство генпрокурора страны Хишама Бараката.

Также на счету группировки теракты против объектов правоохранительных органов, госурчеждений, церквей и мечетей.

Жертвами террористов стали десятки полицейских, гражданских, более 300 получили ранения.

Подсудимых обвинили в создании террористической структуры для подрыва конституционного строя, связях с иностранной организацией, в том числе с радикальным движением ХАМАС, с ячейками террористической организацией «Братья-мусульмане» (запрещена в России), приобретении и хранении огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатки, нападении на инкассаторские машины и разбои.

Приговор Ашмауи и 36 его сообщникам вынесли 2 марта. Также военный трибунал приговорил 61 фигуранта к пожизненному заключению (25 лет), остальных – к лишению свободы от 5 до 15 лет. Против 22 участников группировки уголовное преследование прекратили в связи с их смертью.

В мае 2019 года сообщалось, что Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара передала Каиру одного из наиболее разыскиваемых Египтом главарей террористов Хишама Ашмауи.

Сообщалось, что Ашмауи является бывшим офицером спецназа Египта.