Армия Хафтара поймала главаря египетской ячейки ИГ

Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара передала Каиру одного из наиболее разыскиваемых Египтом главарей террористов Хишама Ашмауи, который является организатором египетской ячейки террористической группировки «Исламское государство*» (ИГ*, запрещена в России).

По информации эмиратского телеканала Al Arabiya, шеф Управления общей разведки Египта Аббас Камель совершил необъявленный визит в Ливию, во время которого он встретился с Хафтаром в ставке главного командования ЛНА в районе Эр-Раджма на востоке Бенгази, передает ТАСС.

Во время встречи Хафтара с шефом египетской разведки состоялась передача Ашмауи властям Египта «в рамках совместных усилий по борьбе с терроризмом в Северной Африке», сообщили в ЛНА.

По данным новостного портала Afrigatenews, вместе с Ашмауи Египту был выдан еще один главарь террористов, египетский экстремист Сафуат Зейдан.

Оба боевика были захвачены с разницей в два дня в октябре 2018 года в средиземноморском городе Дерна в ходе операции хафтаровцев против окопавшихся там террористов.

Бывшего офицера спецназа египетской армии «Ас-Саика» («Молния») 43-летнего Ашмауи (второе имя Абу Омар аль-Мухаджир) как в Ливии, так и на родине обвиняют в серии крупных нападений. Он считается одним из организаторов атаки боевиков, в результате которой в октябре 2017 года были убиты 16 египетских силовиков, в том числе 11 офицеров.

После увольнения из рядов египетской армии за радикальные взгляды он занимался бизнесом, однако позднее сформировал в Каире местную ячейку террористической группировки «Исламское государство*» (ИГ*, запрещена в России) – «Ансар Бейт аль-Макдис» («Сторонники Иерусалима», сменила название на «Вилайет Сина» («Провинция Синай»).

В Египте Ашмауи заочно приговорен к смертной казни за атаку в Эль-Фарафре – нападение на армейский опорный пункт, совершенное в июле 2014, в результате которого погибли 22 солдата.

Напомним, 23 апреля Ливийская национальная армия фельдмаршала Халифы Хафтара начала второй этап наступления на Триполи с применением сил пехоты и к 3 мая установила контроль над несколькими районами ливийской столицы. Поход ЛНА к столице Ливии стартовал 4 апреля.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, что мешает Хафтару захватить Триполи.