Политолог объяснила смысл упоминания Бога в Конституции

Политолог, руководитель проектного офиса Молодежного отделения Российского общества политологов Виктория Карпова объяснила газете ВЗГЛЯД, в чем смысл поправки в Конституцию об упоминания Бога.

В понедельник в Государственную Думу был внесен пакет поправок, связанных с эволюцией Конституции. Большая общественная дискуссия, ожидаемо, касалась отражения в одной из поправок упоминания Бога. Вырванные для манипулирования в медийном пространстве фразы из контекста, как туманная пелена затмевают реальную смысловую нагрузку данной поправки.

Карпова указала, что «Бог упоминается в Основных законах обширного пула стран: Германии, Греции, Ирландии, Канады, Австралии, Швейцарии, Бразилии и иных государств». При этом упоминание Бога скорее является «традицией, нежели догматом».

«Для России, с ее палитрой культурного многообразия, многонациональностью и многоконфессиональностью (только на конец 2018 года на территории России зарегистрированы 30 тыс. 896 организаций, представляющих более пятидесяти конфессий) история упоминания Бога, будь то поправка к Основному Закону или отражение в гимне России «Одна ты такая – Хранимая Богом родная земля!», – не история про Бога христианского, мусульманского, иудейского, буддийского или любого иного. Это своеобразная дань многовековой истории нашего государства», – считает эксперт.

При этом она подчеркнула, что Россия «остается государством светским, с закреплением соответствующих положений в статье 14 «Российская Федерация – светское государство. Никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной» и статье 28 «Каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию».

«По сути, рассматривать поправку без общего контекста не представляется целесообразным. Понятие «Бог» выступает связующим элементом исторической памяти и общих идеалов народов, чьи предки проживали и проживают на территории страны. Это подтверждается и фактом внесения самой поправки в 3 главу Основного закона, посвященную федеративному устройству России, где ключевым аспектом является выстраивание преемственности и непрерывности исторического и духовного развития. Иными словами, смысл поправки отражает исторически сложившееся государственное единство страны», – заключила Карпова.

Напомним, также предлагается дополнить текст Конституции поправкой о том, что государство гарантирует «права коренных малочисленных народов в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права и международными договорами Российской Федерации». При этом государство «защищает культурную самобытность всех народов и этнических общностей», гарантируя «сохранение этнокультурного и языкового многообразия».

Ранее политолог Нарине Товмасян объяснила в комментарии газете ВЗГЛЯД смысл поправки о государствообразующем русском языке.