Индекс Мосбиржи снизился на открытии торгов

Индекс Мосбиржи на открытии торгов уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 1,4% и составил 2782 пункта.

Индекс РТС опустился на 2,2% и достиг отметки 1327,91 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи, передает ТАСС.