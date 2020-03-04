Путин рассказал о рискованном обещании в 2008 году

Всемирный финансовый кризис 2008 года негативно отразился на развитии России, однако тогда властям удалось предотвратить обрушение экономики, заявил российский лидер Владимир Путин.

Президент напомнил в интервью ТАСС, что к 2008 году была практически достигнута цель удвоения ВВП, но с началом мирового кризиса перед властями встала «более примитивная» задача – «не обрушить вообще экономику и не свести к нулю накопления граждан».

По его словам, цели принятой в 2008 году «Стратегии 2020» не были достигнуты, поскольку «это были предварительные планы».

«Я тогда (в 2008 году – прим. ВЗГЛЯД) стал председателем правительства и вынужден был сказать публично – это был большой риск, честно говоря. <...> Я сказал, что не допущу, чтобы повторилась ситуация 1998 года, когда грохнулись все накопления граждан. И мы этого не допустили», – отметил Путин.

Глава государства подчеркнул, что финансовый кризис негативно отразился на развитии России.

«Но, честно говоря, не мы в этом были виноваты. Это мировой финансовый, а потом и экономический кризис, который пришел извне», – подчеркнул президент.

Острая фаза мирового финансового кризиса началась осенью 2008 года в США. В ноябре 2008 года Путин утвердил план действий по улучшению ситуации в экономике. Позже на борьбу с последствиями кризиса было выделено 10 трлн рублей. В 2010 году российская экономика вернулась к росту (на 4,5%).

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что прошедшая неделя стала худшей для глобальных рынков, начиная с кризиса 2008 года.