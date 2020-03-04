В аэропортах Москвы задержаны и отменены более 60 рейсов

Утром в среду в Москве 57 рейсов задержаны и шесть отменены в аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписание».

По данным сервиса на 8.18 мск, во Внуково задержаны 27 рейсов, в Домодедово 16 рейсов задержаны, шесть отменены, в Шереметьево задержаны 14 рейсов.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк, между тем, сообщила, что в среду в Москве ожидается облачная погода, так как столичный регион находится «в теплом секторе циклона, центр которого располагается над Балтикой». В первой половине дня туманы, максимальная температура приблизится к рекордным значениям и составит до +7 градусов, передает РИА «Новости».

Температурный рекорд был установлен 4 марта 1959 года – тогда в Москве максимальная температура составила +7,5 градуса.

«Ветер будет дуть с юго-востока со скорость 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и повысится до 749 миллиметров ртутного столба», – отметила синоптик.

Вероятность образования туманов в Московском регионе сохранится на ближайшие сутки, все условия для этого будут.

Ранее россиянам пообещали аномальную погоду в марте.

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