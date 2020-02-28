Россиянам пообещали аномальную погоду в марте

Средняя температура в начале марта будут выше нормы в столичном регионе, в арктической зоне Урала и Западной Сибири, а также в Норильске, рассказал руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

Варакин рассказал, что в Тульской, Калужской, Рязанской областях, а также в Курской, Орловской, Воронежской, Липецкой, Тамбовской область «температура будет превышать на семь-десять градусов климатическую норму», передает РИА «Новости».

В Тверской, Ивановской, Владимирской и Костромской областях температура будет выше нормы на пять-шесть градусов. Отрицательных температур в столичном регионе в первые пять дней весны не ожидается.

Кроме того, на четыре-пять градусов теплее нормы будет в северо-западном регионе – в Ленинградской, Новгородской, Псковской, Вологодской, на юге Архангельской области и на западе Коми.

«Дальше у нас на три-четыре градуса выше вся средняя Волга, то есть и Кировская (область) и так далее. У нас везде превышение. Температура будет превышать норму на восемь градусов в Ростовской и Астраханской областях», – добавил Варакин.

Он отметил, что еще больший контраст, то есть превышение средних значений, будет в арктической зоне Урала и Западной Сибири: на восемь-десять градусов выше нормы будет температура в Ямало-Ненецком автономном округе, на 12 градусов – на Таймыре, на восемь градусов – в Ханты-Мансийском округе.

«Самая Арктика, если брать район Норильска, но практически на 10-12 градусов выше нормы. В целом Западная Сибирь будет на восемь-десять градусов больше, включая Туруханский район и центральную часть и север Красноярского края. В Якутии тоже будет выше на 10-12 градусов», – сообщил синоптик.

На два градуса теплее нормы будет в Амурской области и на юге Приморского края. Аналогичные аномалии ожидаются в Забайкалье, Бурятии и Иркутской области.

«Возможно, будут какие-то возвраты, но они ограничатся Северо-Западным округом, и чуть-чуть, если говорить про первую половину марта, затоки будут небольшие на севере Приволжского федерального округа, в Кировской области, Коми, Удмуртии, Пермском крае. Здесь возможны понижения температуры до 10-15 градусов, но сильных морозов мы не увидим», – добавил Варакин.

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