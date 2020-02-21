Названы три причины аномально теплой зимы в России

Аномально большая разница в давлении между атлантическими «центрами погоды» и отсутствие устойчивого антициклона над Сибирью привели к аномально теплой погоде в России этой зимой, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В этом году нарушены все циркуляционные правила. Практически в течение всей зимы, почти три месяца, мощный перенос воздушных масс с Атлантики на восток, причем скорость переноса настолько высока, что воздух не успевает охладиться, переходит через Урал и достигает Восточной Сибири. Мне за годы моей работы не доводилось видеть такое: один и тот же воздух правит бал от Атлантического до Тихого океана», – рассказал Вильфанд «Интерфаксу».

По его словам, погода в Европе во многом определяется процессами в двух центрах над Атлантикой – в районе Исландии и над Азорскими островами.

Вблизи Исландии из-за близости теплого Гольфстрима и холодной Гренландии существуют благоприятные условия для создания мощных циклонов. Западнее Гибралтарского пролива в районе Азорских островов находится устойчивая зона высокого давления, там обычно устанавливается антициклон. Взаимодействие этих двух погодных центров крайне важно для прогнозирования погоды.

Бывает, что теплый воздух с Атлантики достигает России и иногда продвигается вглубь страны. Вильфанд уточнил, что подобное явление крайне редко бывает устойчиво из-за того, что атлантические воздушные массы по пути на восток обычно значительно охлаждаются, кроме того, в районе Сибири действует еще один постоянный «центр погоды» – мощный и большой Восточносибирский антициклон. Именно он блокирует продвижение теплого воздуха со стороны Атлантики на европейской на азиатскую часть России. Из-за этого в Сибири надолго устанавливаются сильные морозы и ясная погода.

Метеоролог объяснил, что в этом году оба погодных центра над Атлантикой оказались очень полярными. В районе Исландии давление оказалось особенно низким, а давление над Азорскими островами, наоборот, высоким. Такие условия способствовали необычайно устойчивому и активному переносу воздуха строго с запада на восток.

При этом атлантические воздушные массы при пересечении Уральских гор не встречают на своем пути обычной преграды в виде Восточносибирского антициклона, сместившегося в сторону Китая. Так, атлантический поток продвинулся к Тихому океану. Это привело к тому, что тепло с запада распространилось не только на европейскую часть России, но и на Урал и Сибирь.

В Якутии, где обычно должны быть морозы около -50, столбик термометра показывает -15, что для этого региона необычно. На юге Сибири вместо сильных морозов наблюдаются оттепели.

Также ситуацию окончательно «законсервировало» то, что нынешней зимой в России почти не было вторжения холодного воздуха с севера, с Арктики. В стоящем над Арктикой циклоне воздушные массы движутся против часовой стрелки – с запада на восток и далее на север, к полюсу («положительная фаза арктической осцилляции»). Из-за этого ледяной воздух блокируется на полюсе, не имея возможности выйти на южные широты. По словам Вильфанда, это совершенно обычная ситуация, однако в сочетании с другими факторами она также привела к определенным климатическим аномалиям.

Нынешняя зима в России может стать самой теплой за всю историю метеонаблюдений.

Ранее Вильфанд сообщил, что в России в ближайшие пять дней ожидается очень теплая погода.

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