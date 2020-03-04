Берлин призвал вести исторические исследования без «украшательств»

Посол Германии в Москве Геза Андреас фон Гайр высказал свое мнение об исторических исследованиях Второй мировой войны.

Он выступил на вечере, посвященном памяти военнопленных в России и Германии, который состоялся в его резиденции в Москве, передает РИА «Новости».

Фон Гайр сказал, что в Германии «с глубочайшим уважением вспоминают те страдания, которые нацистская диктатура принесла Европе и другим регионам мира». Он отметил, что «самая страшная война в истории исходила с территории Германии». Посол подчеркнул, что многие из жертв «были представителями Советского союза, именно они внесли огромный вклад в борьбу с национал-социализмом».

В связи с этим посол «сделал четыре кратких замечания».

Фон Гайр выразил уверенность, что «исторические исследования – это всегда исследования будущего», а не только прошлого.

Он подчеркнул, что «исследования не терпят никаких украшательств», нельзя «подгонять данные под желаемый результат».

Посол считает, что такие исследования могут как вести к примирению, так и иметь и разрушительную силу.

«И четвертый момент: для нас, немцев, и это очень важно, обращение с историей и изучение ее – это часть тех уроков, которые мы извлекаем из своей истории», – сказал он, добавив, что «совместный взгляд на историю часто сложен, болезненный, но он очень важен, особенно в политически непростые времена».

Фон Гайр выразил мнение, что общее для двух стран желание сформулировать совместный взгляд на историю должно создать доверие между ними и таким образом укрепить готовность к открытому и конструктивному диалогу.

Напомним, президент России Владимир Путин назвал уместным аккуратно прописать в российской Конституции норму о защите правды о Великой Отечественной войне.

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