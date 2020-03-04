США оценили вероятность «физического столкновения» с Россией в Арктике

И.о. замминистра обороны США по политическим делам Джеймс Андерсон оценил потенциал для конфликта с Россией в Арктике.

Он выступил перед рядом сенаторов, заявив, что «потенциал для конфликта в краткосрочной перспективе является низким», если говорить о «настоящем физическом столкновении».

Андерсон при этом заявил, что США и Россия, «безусловно, находятся в состоянии соперничества», передает ТАСС.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала об успехах на одной из важнейших транспортных артерий России – Северном морском пути.

Напомним, МИД России заявил, что военная активность НАТО в Арктике, в которую альянс втягивает внерегиональные страны, усиливает военно-политическую напряженность.

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