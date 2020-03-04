Временно приостановлено курсирование поезда между Москвой и Ниццей

Курсирование поезда РЖД Москва – Ницца приостановлено в связи с угрозой распространения коронавируса, сообщил Минтранс России.

Решение вступает в силу с 4 марта. В связи с этим рейс, запланированный на 5 марта, не состоится, передает РИА «Новости».

По информации, опубликованной на сайте компании, из поездов РЖД только рейс Москва – Ницца проходит через Италию. Поезд номер 17/18 курсировал раз в неделю. Он выезжал по четвергам из Москвы и по воскресеньям – из Ниццы.

Также приостановлено курсирование прицепных вагонов Москва – Брест.

Напомним, у вернувшегося из Италии россиянина выявили коронавирус. Минздрав рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Италию и ряд других стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

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