Би-би-си заверила в стремлении соблюдать законы России

Британская телерадиовещательная корпорация Би-би-си прокомментировала сообщения о том, что Роскомнадзор составил в отношении ее Всемирной службы (BBC World News) протоколы о нарушении.

Би-би-си сообщила, что Роскомнадзор еще не передал ей «подробную информацию о претензиях».

При этом телерадиовещательная корпорация заверила, что «стремится полностью соблюдать законы и нормативные акты» тех государств, в которых работает, передает ТАСС.

Напомним, Роскомнадзор провел проверку в отношении телеканала BBC World News, в ходе которой выявил ряд нарушений российского законодательства.