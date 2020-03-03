Роскомнадзор составил протоколы на BBC World News

Роскомнадзор провел проверку в отношении телеканала BBC World News, в ходе которой выявил ряд нарушений российского законодательства, по итогам проверки составлены протоколы, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Роскомнадзор информирует о результатах проведения внепланового контрольного мероприятия в отношении медиа-ресурсов британской вещательной корпорации BBC в России, в частности в отношении канала BBC World News, распространяемого на территории Российской Федерации, на предмет соответствия выпускаемых материалов российскому законодательству», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что было выявлено нарушение требований 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». В отношении юридического и должностного лица составлены протоколы по ч. 2 ст. 13.21 КоАП РФ.

«Также выявлено нарушение ст.12 федерального закона 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов» в части нарушения сроков передачи обязательных экземпляров документов на государственное хранение в ВГТРК. В отношении юридического и должностного лица составлены протоколы по ст. 13.23 КоАП РФ», – добавили в Роскомнадзоре.

Протоколы переданы в суд, заседание пройдет 12 марта 2020 года.

В прошлом году Роскомнадзор проверил BBC и выявил материалы, которые транслируют «идеологические установки международных террористических организаций».