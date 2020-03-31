Лукашенко раскритиковали заболевших коронавирусом в Витебске врачей

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с председателем Совета Республики Натальей Кочановой обсудил коронавирус и раскритиковал работу заболевших COVID-19 в Витебске врачей, сообщила пресс-служба президента.

Лукашенко обратил внимание на недостатки в работе медиков, имея в виду беспечность некоторых врачей, которые, контактируя с пациентами, не всегда принимают необходимые меры предосторожности.

«Вот в Витебске знаю – врачи первого уровня – те, кто от кого-то заразился. Там больше десятка. Они, конечно, не проблемные. Но мы ведь отвлекаемся на их лечение. Эти врачи должны лечить пациентов, а мы их лечим. Они, слава богу, крепкие люди. Но это негоже, когда врач пренебрегает элементарными мерами», – передает официальный сайт Лукашенко слова президента Белоруссии.

Ранее во вторник Лукашенко заявил, что Белоруссия в настоящее время переживает пик заболеваемости от коронавируса.

Ранее сообщалось, что Лукашенко не пользуется маской и респираторами, а также не стал отказываться от рукопожатий для защиты от коронавируса.

До этого белорусский президент заявил, что пик эпидемии коронавируса в стране придется на православную Пасху – 19 апреля. При этом Белоруссия призвала Россию вместе бороться с пандемией в рамках Союзного государства.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД