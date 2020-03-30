Политолог: Путин поддержал введенные в Москве и ряде регионов особые меры по самоизоляции

В ходе совещания с полпредами в федеральных округах Владимир Путин поддержал введенные в Москве особые меры по противодействию распространению коронавируса. Об этом заявила газете ВЗГЛЯД политолог Анна Федорова.

«Принципиально важно, что президент подчеркнул важность самоизоляции и разных иных карантинных мер, исполнение которых зависит от сознательности людей. То есть Путин поддержал особые меры, которые сейчас вводятся в Москве. И есть основания полагать, что этот опыт при определенном сценарии может быть распространен и на другие регионы, если в этом будет необходимость», – пояснила вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова.

«Конечно, немного непривычно видеть, как глава государства лично говорит о таких конкретных вещах – скажем, о том, что нужно соблюдать дистанцию в два метра и так далее. Но такова наша новая реальность. А говорит, напоминает Путин об этом людям, потому что понимает, – к нему они с высокой вероятностью прислушаются. Его абсолютный приоритет – здоровье и безопасность граждан. И он готов ради этого даже повторять вот такие вот казалось бы банальные вещи», – добавила она.

«Понятно, что есть основания опасаться распространения коронавируса. Может быть, случаи заболевания рано или поздно будут зафиксированы во всех регионах. Но принципиально важно, чтобы во всех регионах граждане имели равный доступ к медицинской помощи. Это и так должно быть, но в экстремальной ситуации подобное требование становится жизненно важным», – отметила Федорова.

«Еще один принципиальный момент в выступлении Путина – его требование, чтобы власти ни в коем случае не скрывали какую-то важную информацию по ситуации с распространением коронавируса, не подрывали доверие людей. Власти должны абсолютно открыто сообщать им обо всем, что происходит», – подчеркнула собеседница.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник на совещании со своими полномочными представителями в федеральных округах российский президент Владимир Путин назвал необходимыми и оправданными ограничения, которые накануне власти Москвы и Подмосковья ввели для предотвращения распространения коронавируса. Глава государства призвал москвичей с ответственностью относится к введенным мерам.

В воскресенье в Москве и Подмосковье был введен режим самоизоляции, который будет действовать в отношении всех жителей города вне зависимости от возраста. В понедельник режим домашней самоизоляции был введен еще в ряде регионов России.

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