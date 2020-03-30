Политолог: Путин поддержал введенные в Москве и ряде регионов особые меры по самоизоляции

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Почему Европа и США отказываются покупать дешевую нефть

Супердешевая арабская нефть столкнулась с проблемами в Европе и СШАФото: REUTERS/Ahmed Jadallah
Ценовая война саудитов привела к необычному результату. Арабская нефть предлагается на рынок с большими скидками. Казалось бы, по такой цене она должна легко продаваться. Однако заводы Европы и США начали воротить от нее нос. Почему нефть из Саудовской Аравии стала никому не нужна и чем закончится эта нефтяная борьба на выживание? Подробности...
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Чем отмена крепостного права навредила России

Крестьяне верили, что помещики утаили от них истинную волю императора, чем воспользовались радикалы и террористыФото: Борис Кустодиев. «Освобождение крестьян
(Чтение манифеста)»
Ровно 160 лет назад Александр II объявил о начале крестьянской реформы. В тот же день, но четырьмя годами ранее, он произнес крылатое: «Если не отменим крепостное право свыше, оно отменится снизу». Почему большинство историков сходятся на том, что давно назревшая реформа только ухудшила положение страны? И насколько корректно называть проводившего ее императора «либералом»?  Подробности...
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Ужесточение мер в России может стать спасением от коронавируса

Будущая неделя станет проверкой для населения Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»
Целый ряд ограничений решено ввести в России. Вслед за закрытием авиасообщения с зарубежными странами прерываются любые передвижения на границе, по данным источников, не исключен запрет на перемещения внутри страны. На замке все объекты досуга: начиная с кафе и торговых центров и заканчивая санаториями и домами отдыха. Что еще следовало бы предпринять и что еще могут запретить в России? Подробности...
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Коронавирус уничтожает военное могущество США

Американские авианосцы перестают быть самым грозным оружием в миреФото: Paul L. Archer/Global Look Press
Пандемия коронавируса затронула не только гражданских, но и вооруженные силы, в том числе экипажи американских авианосцев. Иначе говоря, на наших глазах нейтрализуется один из главных военных аргументов США, и это, возможно, только начало. Как коронавирус повлияет на военные возможности Вашингтона?  Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Когда умер Лимонов, я попросил не говорить глупостей

Захар Прилепин, писатель
Само существование великой русской литературы есть залог бессмертия нации, и преждевременное прощание с ней – признак глупости и пораженчества. Что смерть Бондарева лишь заново высветила. Подробности...

На нефтяном рынке играют в китайские шахматы

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Модель ситуации, сходной с той, что сложилась на рынке нефти, существует в древних китайских шахматах: игроки – втроем – должны делать свои ходы с каменными лицами. Выигрывает один, но во время игры каждому игроку приходится делать ходы то в коалиции с партнером справа, то с партнером слева. Подробности...
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Александр Малькевич, президент Фонда защиты национальных ценностей
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              Политолог: Путин поддержал введенные в Москве и ряде регионов особые меры по самоизоляции

              30 марта 2020, 20:10

              Текст: Игорь Кравченко

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              В ходе совещания с полпредами в федеральных округах Владимир Путин поддержал введенные в Москве особые меры по противодействию распространению коронавируса. Об этом заявила газете ВЗГЛЯД политолог Анна Федорова.

              «Принципиально важно, что президент подчеркнул важность самоизоляции и разных иных карантинных мер, исполнение которых зависит от сознательности людей. То есть Путин поддержал особые меры, которые сейчас вводятся в Москве. И есть основания полагать, что этот опыт при определенном сценарии может быть распространен и на другие регионы, если в этом будет необходимость», – пояснила вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова.

              «Конечно, немного непривычно видеть, как глава государства лично говорит о таких конкретных вещах – скажем, о том, что нужно соблюдать дистанцию в два метра и так далее. Но такова наша новая реальность. А говорит, напоминает Путин об этом людям, потому что понимает, –  к нему они с высокой вероятностью прислушаются. Его абсолютный приоритет – здоровье и безопасность граждан. И он готов ради этого даже повторять вот такие вот казалось бы банальные вещи», – добавила она.

              «Понятно, что есть основания опасаться распространения коронавируса. Может быть, случаи заболевания рано или поздно будут зафиксированы во всех регионах. Но принципиально важно, чтобы во всех регионах граждане имели равный доступ к медицинской помощи. Это и так должно быть, но в экстремальной ситуации подобное требование становится жизненно важным», – отметила Федорова.

              «Еще один принципиальный момент в выступлении Путина – его требование, чтобы власти ни в коем случае не скрывали какую-то важную информацию по ситуации с распространением коронавируса, не подрывали доверие людей. Власти должны абсолютно открыто сообщать им обо всем, что происходит», – подчеркнула собеседница.

              Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник на совещании со своими полномочными представителями в федеральных округах российский президент Владимир Путин назвал необходимыми и оправданными ограничения, которые накануне власти Москвы и Подмосковья ввели для предотвращения распространения коронавируса. Глава государства призвал москвичей с ответственностью относится к введенным мерам.

              В воскресенье в Москве и Подмосковье был введен режим самоизоляции, который будет действовать в отношении всех жителей города вне зависимости от возраста. В понедельник режим домашней самоизоляции был введен еще в ряде регионов России.

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