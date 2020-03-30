Путин назвал введенные в Москве ограничения оправданными

Российский лидер Владимир Путин назвал необходимыми и оправданными ограничения, которые власти Москвы и Подмосковья ввели для предотвращения распространения коронавируса.

Глава государтсва призвал москвичей с ответсвенностью относится к введенным мерам ограничения, передает РИА «Новости».

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В воскресенье мэр столицы Сергей Собянин подписал указ, в соответствии с которым с 30 марта режим самоизоляции будет действовать в отношении всех жителей города вне зависимости от возраста. При этом заболевшие коронавирусом будут получать противовирусные препараты бесплатно.

Ранее в понедельник оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции принял решение о переходе Мурманской области в режим самоизоляции. Такое же решение приняли Калининградская, Вологодская, Саратовская и Иркутская области

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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