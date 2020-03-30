Путин заявил о работе аптек и магазинов на этой неделе на особых условиях

Аптеки, органы ЖКХ и продуктовые магазины на этой неделе продолжат работу на особых условиях, заявил президент Владимир Путин.

«Уже говорил, что все структуры жизнеобеспечения – а в их числе магазины товаров первой необходимости, аптеки, системы ЖКХ, непрерывные производства, органы власти – на этой неделе продолжают свою работу. Но и к ним сейчас должны предъявляться особые, повышенные требования безопасности. Это прежде всего касается строгого соблюдения санитарных режимов, регулярной дезинфекций помещений. А также необходимо обеспечение персонала индивидуальными средствами защиты», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.

Он отметил, что в магазинах и аптеках надо создать особый порядок обслуживания, не допускающий очередей.

«В магазинах, аптеках нужен особый порядок обслуживания, не допускающий плотных очередей, большого скопления граждан. Как говорят специалисты, рекомендуемая дистанция между людьми – это полтора-два метра. Надеюсь, что все уже об этом знают. Это не мелочь», – заявил российский лидер.

Также он потребовал жестко пресекать любые факты спекуляции и взвинчивания цен в ситуации с коронавирусом, и потребовал не допускать локальных сбоев в розничном сегменте торговли.

«Необходимо полностью исключить любые попытки ограничить товарные потоки между регионами. У нас уже было такое в недалеком прошлом. Хочу подчеркнуть: наша страна – это одна большая семья. Но и здесь, как говорится, «в семье не без урода». Поэтому прошу жестко пресекать любые факты спекуляции, монопольного взвинчивания цен», – сказал Путин.

Путин поручил полпредам контролировать ситуацию с ценами на продовольствие, лекарства и средства индивидуальной защиты.

Президент также предложил предусмотреть удаленную работу и гибкие графики в органах власти и на непрерывных производствах.

«Здесь важно предусмотреть гибкие графики работы, по возможности перевести сотрудников на удаленный режим. Прошу работать и за всем этим внимательно следить. В том числе наладить прямой постоянный контакт с работодателями, руководителями предприятий, независимо от форм собственности. Важно, чтобы предприятия, спрос на продукцию которых сегодня повышен, продолжили ритмичную работу», – сказал Путин.

Президент также отметил, что в России удалось предотвратить большой прирост заразившихся коронавирусом на прошлой неделе.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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