Аналитики рассказали, стоит ли сейчас покупать доллары

Валютный рынок в ближайший месяц может быть нестабилен, и сложно предсказать, вырастет или упадет рубль по отношению к доллару. Российская валюта укрепится уже к лету или осени, когда закончится коронавирусный кризис, заявили опрошенные газетой ВЗГЛЯД финансовые аналитики.

Относительно американской и европейской валюты рубль продолжает дешеветь. На 30 марта курс доллара равен 80,24 рубля, а евро – 88,92 рубля.

«Я бы не стал покупать сейчас доллары, потому что не вижу никакого импульса вверх. Я вижу, что Центральный банк защищает 80 рублей за доллар. Это видно по утренним торгам: когда попытались пройти выше – спекулянтов осадили. Но поскольку нефть у нас все еще падает, то покупать рубли, конечно, рано. Хотя я купил, но это уже мои проблемы, моя просадка», – говорит аналитик «Калита-Финанс» Дмитрий Голубовский.

С 1 апреля, возможно, цены на нефть пойдут вверх, говорит Голубовский. Ждать сильного провала рубля также не стоит, поскольку власти пытаются его поддержать.

«Я верю, что с восстановлением рынка нефти рубль укрепится. Думаю, это будет к лету, может быть к осени, когда-то же эта эпидемия закончится, не умрет же вся планета», – прогнозирует Голубовский.

При этом эксперт не исключает, что весь апрель рубль будет колебаться. Он также отметил, что доллар может подняться до 85 рублей. Ведущий аналитик «Открытие Брокер» Андрей Кочетков также допускает, что доллар может стоить как больше 80 рублей, так и вернуться к 75.

«На текущий момент мы не знаем, как долго мировая экономика будет находиться под влиянием коронавирусной проблемы, плюс мы не знаем, насколько серьезно будет шокирован рынок нефти в ближайшее время, если вдруг Саудовская Аравия начнет добывать ее еще больше. Хотя сейчас нефти уже и так достаточно много на рынке», – считает Кочетков.

Несмотря на то, что цены на нефть продолжают падать, доллар стоит чуть больше 80 рублей, но сейчас достаточно стабилен, объясняет аналитик. Это говорит о том, что, вероятно, период активного ослабления рубля все-таки завершился. Данные значения продержатся в течение ближайшего месяца, а потом рубль начнет укрепляться, когда мировая экономика перезапустится после коронавирусного кризиса.

«Одна из самых популярных идей наших клиентов сейчас – конвертация валютных сбережений и покупка российских ценных бумаг, потому что они и до этого кризиса не были особо дорогими, а сейчас они и вовсе кажутся дешевыми. Это то, что наблюдается среди тех, кто сейчас на фондовом рынке», – рассказывает Кочетков.

Снижая цены на нефть, Саудовская Аравия «наказывает» США, а не Россию, считают аналитики. Своими действиями она ведет американские компании по добыче сланцевой нефти к дефолту.