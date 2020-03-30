Рубль снизился к доллару и евро

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже в понедельник, 30 марта, впервые с 19 марта поднялся выше 89 рублей.

Российская валюта дешевеет к американской и европейской. Так, курс доллара подорожал на 1,8% – до 80,24 рубля, евро вырос на 1,35% – до 88,92 рубля, передает ТАСС.

Ранее в ходе торгов евро уже поднимался выше 89 рублей.

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