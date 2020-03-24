Аналитики: Действия Саудовской Аравии ведут сланцевые проекты США к дефолту

Саудовская Аравия, пытаясь «наказать» Россию снижением цен на нефть, ведет американские компании по добыче сланцевой нефти к дефолту, отмечает банковская группа Julius Baer.

«Котировки нефти сильно снизились за последние недели... Саудовская Аравия пытается «наказать» Россию, в то время как Россия заинтересована в давлении на нефтедобывающие компании США. Сланцевых производителей США, особенно тех, которые имеют большую долю заемных средств, ждет дефолт, поскольку их цена безубыточности составляет около 50 долларов США за баррель», – отмечается в обзоре группы, передает РИА «Новости».

Текущая обстановка на рынке нефти более болезненна именно для Саудовской Аравии, считают эксперты группы.

«Несмотря на то, что стоимость добычи нефти в Саудовской Аравии очень низкая, только при ценах выше 80 долларов за баррель она сможет ликвидировать бюджетный дефицит. Для России безубыточная стоимость нефти составляет 43 долларов за баррель, что намного ниже, чем в 2014 году, и очень близко к нашему прогнозу по нефти на ближайшие 12 месяцев на уровне 45 долларов за баррель», – говорится в тексте.

В скором времени Саудовскую Аравию ожидает дефицит бюджета, он может достичь 20% ВВП, отмечают аналитики. Стране, вероятно, придется использовать золотовалютные резервы, чтобы противостоять ценовой войне.

Российские резервы в размере 580 млрд долларов США позволят закрывать дыры в бюджете на протяжении пяти лет, уточняется в обзоре. При этом у России есть преимущество в плавающей валюте, которую можно ослабить, чтобы компенсировать снижение цен на нефть, а саудовский риал привязан к доллару США.

«Таким образом, на наш взгляд, у России имеются ресурсы, чтобы дольше выдержать низкие цены на нефть, однако текущая ситуация не является приемлемой ни для одной из двух стран», – заключили эксперты.

Напомним, 6 марта участники ОПЕК+ не смогли прийти к консенсусу по соглашению о добыче нефти. С 1 апреля сделка перестанет действовать. На этом фоне цены на нефть начали резкое падение, вслед обрушились фондовые рынки в разных странах, в том числе американские, торги на которых пришлось даже приостанавливать.