Россия закрыла границу из-за коронавируса

Вступило в силу решение российских властей о временном ограничении движения через пункты пропуска на границе.

Ограничения касаются движения через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска, а также через сухопутный участок российско-белорусской границы, передает РИА «Новости».

28 марта премьер Михаил Мишустин поручил временно ограничить с 30 марта движение через границу. При этом сообщалось, кого данные ограничения не коснутся.

В России введен ряд ограничений в связи с распространением коронавируса.

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