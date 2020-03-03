В Белоруссии подтвержден четвертый случай коронавируса

Пресс-служба министерства здравоохранения Белоруссии сообщает о четвертом случае заболевания коронавирусом, подтвержденном лабораторно.

В ведомстве сообщили, что гражданин республики имел тесный контакт с одним из инфицированных коронавирусом пациентом. В связи с этим пациенту провели очередной тест, который выявил РНК коронавируса, передает РИА «Новости».

По данным министерства, в настоящее время проводятся тесты для двух других инфицированных, они показывают предварительно положительные результаты. Уточняющая лабораторная диагностика проходит в соответствии с протоколами обследования, рекомендованными ВОЗ.

Ранее у россиянина, вернувшегося из Италии, обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-2019. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о помещении в карантин 83 человек, контактировавших с заболевшим коронавирусом.

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