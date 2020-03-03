Премьер Британии захотел уйти в декрет

Премьер-министр Британии Борис Джонсон планирует уйти в отпуск по уходу за ребенком, когда его возлюбленная родит.

Джонсон на вопрос журналистов о том, планирует ли он подать пример другим отцам и уйти в декрет, ответил: «Почти наверняка да», передает РИА «Новости».

По действующему законодательству, отцы могут взять оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком на две недели.

Напомним, в минувшую субботу Джонсон объявил о помолвке с Кэрри Симондс, и сообщил, что пара ждет ребенка.