Пушков назвал запугиванием тактику Эрдогана по беженцам

Сенатор Алексей Пушков заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пугает Европу новой волной эмигрантов, чтобы получить ее поддержку по ситуации в Идлибе.

Пушков опубликовал в своем Twitter видео, на котором видно, как лодки с эмигрантами в сопровождении турецких патрульных катеров направляются к греческому острову Лесбос.

«Как говорится, с доставкой на дом. Шахматный «дебют Эрдогана» в партии Турция-ЕС: ход конем», – отметил сенатор.

Турецкие патрульные катера сопровождают лодки с мигрантами на их пути на греческий Лесбос. Как говорится, с доставкой на дом. Эрдоган хочет напугать Европу новой волной мигрантов, чтобы заручиться ее поддержкой по Идлибу. Шахматный «дебют Эрдогана» в партии Турция-ЕС: ход конем. https://t.co/w6bkX82ViI — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) March 3, 2020

Ситуация в Идлибе накалилась 27 февраля после обстрела сирийских войск со стороны Турции, после чего Сирия открыла ответный огонь. Среди погибших – 34 турецких военнослужащих, более 30 человек получили ранения.

После этого турецкий лидер открыл границы с Евросоюзом для сирийских беженцев. Европа, в свою очередь, требует от Эрдогана, чтобы он остановил поток мигрантов.