В Думу внесли законопроект о максимальных ценах на лекарства при эпидемиях

Депутаты «Единой России» внесли в Госдуму законопроект, который даст правительству право устанавливать максимально возможные цены на лекарства не из списка жизненно необходимых при возникновении ЧС и угрозе эпидемий, сообщили в пресс-службе фракции.

«В Госдуму внесен законопроект, который был разработан по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции. Согласно документу, правительство получит право установить максимально возможные цены на лекарства, не включенные в список жизненно необходимых. Такое право правительство получит при возникновении чрезвычайной ситуации или угрозы распространения заболеваний на территории страны», – передает ТАСС сообщение «ЕР».

Законопроект внесли спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава фракции «Единая Россия» Сергей Неверов, его первый заместитель Андрей Исаев, а также председатель комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов.

Кроме того, в понедельник сообщалось, что «ЕР» внесла в нижнюю палату парламента законопроект, который должен помешать аптекам завышать лекарства. В аптечных сетях, однако, предрекли, что из-за этого закона цены на медикаменты увеличатся на 5-15%.