В Госдуму внесли законопроект для борьбы с завышением цен в аптеках

Лидер фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов и его первый заместитель Андрей Исаев внесли в Госдуму законопроект, который должен исключить ситуации с завышением цен аптеками, сообщила пресс-служба ЕР.

«Неадекватное завышение цен на ряд лекарств в период эпидемий – вопрос, который жестко поставил президент России (Владимир Путин, – прим. ВЗГЛЯД). И мы предложили механизмы, которые должны предупреждать подобные ситуации», – приводятся слова Неверова на сайте партии.

Так, в проекте закона предлагается установить ряд антимонопольных ограничений, в частности, по числу организаций, которое может иметь сеть аптек.

Кроме того, законопроект предполагает ряд других изменений. «Мы предлагаем законодательное определение аптечной сети, передвижного аптечного пункта для доставки лекарств в отдаленные населенные пункты, услуги по продвижению лекарственных препаратов для медицинского применения. Также мы предлагаем разделить «полную лицензию на аптечную деятельность» и «неполную лицензию», чтобы фельдшерско-акушерские пункты могли продавать лекарства без установления строгого аптечного оборудования, которое требуется для определенного вида лекарств», – пояснил Неверов.

Он добавил, что также предложено обязать аптеки информировать покупателей о наличии и минимальной цене лекарственных препаратов. Для лекарств отечественного производства должны выделяться витрины. Кроме того, документ предусматривает создание единого реестра фармацевтических работников.

Ранее глава «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов заявил, что депутаты фракции разработали проект закона, не допускающий завышения аптеками цен на лекарства.

Отметим, что ФАС не получала официальных жалоб от аптек на поставщиков из-за повышения цен на медицинские маски после вспышки коронавируса.

Президент России Владимир Путин заявлял, что необходимо закрывать аптеки, которые повышают цены из-за ажиотажа от нового коронавируса.