Аптеки предупредили о подорожании лекарств

Из-за законопроекта о регулировании аптечных сетей, который был внесен в Госдуму в понедельник, лекарства могут подорожать до 5-15%, заявили представители аптечных сетей.

Законопроект должен ужесточить регулирование этой отрасли. Аптекам предложили установить «порог доминирования» на рынке – доля одной аптечной сети не сможет превышать 20% оборота рынка в муниципалитете и городах федерального значения, сообщают «Ведомости».

Еще одно нововведение – ограничение бонусов аптек за продвижение товара. Также устанавливается отсрочка выплат за поставки лекарств – не более 90 дней.

Между тем, гендиректор аптек «Неофарм» и «Столички» Евгений Нифантьев и гендиректор розничного подразделения «36,6» Александр Кузин считают, что аптечный рынок и так уже сильно регулируется.

Кузин считает, что ограничения могут привести к росту цен и к дефициту отдельных лекарств. Нифантьев отмечает, что если маркетинговые выплаты будут отменены, это приведет к скачку цен на лекарства на 5–7%.

Гендиректор eapteka.ru Антон Буздалин заявил, что если ограничения введут, то не нужно удивляться низкому качеству обслуживания и высоким ценам на ряд лекарств, так как без этого аптеки не выживут и обанкротятся. Гендиректор фармпроизводителей «Солофарм» и «Гротекс» Олег Жеребцов заявил, что у аптек очень низкая рентабельность – всего 5%.

Гендиректор «Катрена» Леонид Конобеев считает, что вследствие принятия законопроекта цены на лекарства могут вырасти на 5–10%.

В понедельник лидер фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов и его первый заместитель Андрей Исаев внесли в Госдуму законопроект, который должен исключить ситуации с завышением цен аптеками.