В Южной Корее заявили об ухудшении ситуации с коронавирусом

Генконсульство России в южнокорейском Пусане заявило, что в стране ухудшилась эпидемиологическая обстановка, поэтому людям с симптомами респираторных заболеваний стоит воздержаться от посещения диппредставительства.

Соответствующее сообщение опубликовано на странице генконсульства в Facebook.

«В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки, вызванным распространением COVID-19, убедительная просьба в случае наличия симптомов респираторных заболеваний воздержаться от посещения генерального консульства до полного выздоровления», – говорится в тексте.

Дипломаты призывают надевать маски перед тем, как входить в помещение консульства.

К настоящему моменту в Южной Корее зафиксировано 4812 случаев заражения коронавирусом, жертвами стали 29 человек, 34 выздоровели.

Напомним, с 1 марта также ограничено авиасообщение России с Южной Кореей.

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