Число жертв коронавируса в России выросло до девяти человек

В Пскове умер пациент, у которого был диагностирован коронавирус, заявил региональный оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекцией.

«Это первый в регионе случай смертельного исхода от этого заболевания. У пациента были тяжелые сопутствующие патологии в легких», – передает РИА «Новости» сообщение штаба.

В штабе отметили, что погибший не выезжал за границу и заболел после контакта с другим зараженным в регионе. У него были тяжелые сопутствующие патологии в легких.

Таким образом, число погибших от коронавируса в России возросло до девяти человек. По последним данным, в России выявлено 1 тыс. 534 случая заражения в 65 регионах, из них больше тысячи – в Москве.

Газета ВЗГЛЯД писала об ограничениях, введенных в стране в связи с коронавирусом.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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