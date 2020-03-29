В МИД прокомментировали сведения об «американском следе» в пандемии

Россия не располагает сведениями об «американском следе» в возникновении коронавируса, однако к США есть вопросы, сообщил источник в МИД.

«Чтобы однозначно ответить на вопрос об источнике, о том, где появился первый заболевший, требуется провести большую научную работу. Так что обвинительный тон комментариев в адрес Китая, звучащих сейчас из Вашингтона, вызывает откровенное недоумение», – передает ТАСС слова источника в МИД.

Он добавил, что Россия не располагает сведениями об «американском следе» в возникновении COVID-19.

«Однако давно с озабоченностью наблюдаем за военно-биологической деятельностью США, осуществляемой в непосредственной близости от наших границ. Иначе говоря, вопросы к США действительно есть», – сказал источник.

Источник добавил, что Москва призывает как можно быстрее и общими усилиями справиться с распространением коронавируса.

Ранее стало известно, что США намерены судиться с китайскими властями и взыскать с КНР убытки, нанесенные американской экономике коронавирусом. Газета ВЗГЛЯД подробно писала об этой ситуации.

Кроме того, Госдеп призвал Китай признать «сокрытие информации о случившемся в Ухане», США также настаивают на упоминании «китайского происхождения» COVID-19 в документе ООН.

В то же время Пекин заявлял, что именно американские военные привезли эпидемию в Ухань. Газета ВЗГЛЯД подробно писала об этих обвинениях.

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