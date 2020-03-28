Биолог оценила российский препарат от коронавируса

Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова заявила, что представленный в России препарат для лечения от коронавируса – мефлохин – может бороться с заболеванием, он менее токсичен, чем его аналоги.

«Препараты хлорохинового ряда, то есть сам хлорохин и его производные, в том числе гидроксихлорохин и мефлохин, на сегодня являются лидерами на роль противокоронавирусного средства массового использования. Все перечисленные вещества сходны по биологической структуре и механизму действия. Они давно используются в качестве противомалярийной терапии. Эффективность мефлохина на клеточных культурах, зараженных коронавирусом, вызывающим COVID-2019, доказана», – цитирует эксперта РИА «Новости».

Она добавила, что клинические испытания на зараженных коронавирусом в Китае и во Франции проводились для гидроксихлорохина. В результате ученые установили, что группа таких препаратов улучшает состояние пациентов, но как точно препарат действует на вирус, пока не ясно.

«Подобные препараты оказывают комплексное воздействие на вирус, чтобы понять, как и на что они влияют, могут понадобится годы научных экспериментов. Сейчас установлен факт положительного влияния, и препараты будут применяться», – добавила Баранова.

По ее словам, замена гидроксихлорохина на мефлохин не принципиальна. Мефлохин менее токсичен, чем остальные препараты, уточнила эксперт.

«Лекарств без токсичности не бывает. В народе слово токсичность часто заменяют понятием «побочные эффекты». У мефлохина таких побочных эффектов меньше, чем у аналогов», – пояснила биолог.

Баранова пояснила, что подобные препараты могут вызвать фототоксические побочные эффекты, которые могут нанести вред коже или глазам.

«Если вы будете принимать этот препарат (выписанный врачом), при выходе на улицу защищайте глаза темными очками и носите защитный крем», – сказала эксперт.

В субботу Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) представило препарат по лечению нового коронавируса, им стал мефлохин.

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