В США подросток с коронавирусом умер из-за отсутствия страховки

В штате Калифорния 17-летний подросток с коронавирусом умер после того, как ему отказали в медицинской помощи, потому что у него не было страховки, сообщают СМИ.

«В пятницу он был здоров и общался со своими друзьями. В среду он уже был мертв», – сказал мэр города, где проживал юноша, передает РИА «Новости» со ссылкой на CBS.

По словам градоначальника, пациент с коронавирусом обратился в медучреждение, но ему отказались помогать и направили в другую клинику. По пути туда у него остановилось сердце. Врачи этой больницы шесть часов пытались реанимировать подростка, но он умер.

Изначально смерть объясняли коронавирусом, но теперь представители федеральной системы здравоохранения сообщили, что гибель требует более детального разбирательства.

«Хотя первые тесты на COVID-19 были положительными, дело сложное, и у этого трагического инцидента могут быть другие причины», – заявил глава федерального Департамента здравоохранения доктор Барбара Ферр.

По данным на 27 марта, в Нью-Йорке число жертв коронавируса составляет 385 человек.

Профессор университета Джонса Хопкинса Пол Ротман заявлял, что в США число случаев заражения коронавирусом растет вдвое быстрее, чем в мире в целом.