Соловьев спросил у россиян про «выходные» у коронавируса

Журналист, телеведущий Владимир Соловьев спросил у россиян о наличии у коронавируса «выходных», отметив, что в преддверии нерабочей недели граждане массово пошли в магазины.

Соловьев написал в Twitter: «Завтра выходные с самоизоляцией, поэтому сегодня в магазинах аншлаг? Народ считает, что у коронавируса выходной сегодня?».

Напомним, в субботу ограничительные меры из-за коронавируса вступили в силу в России.

В частности, закрываются кафе и общепиты, торгово-развлекательные и досуговые центры, кинотеатры и учреждения культуры. Приостановлено размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, детских лагерях, санаториях и гостиницах. Запрещаются любые массовые мероприятия. В ряде регионов вступил в силу запрет на посещение религиозных учреждений.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что общественная солидарность позволила власти принять адекватные разумные меры защиты от распространения вируса.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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