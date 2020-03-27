МИД назвал условия для въезда иностранцев в Россию

Близкие родственники россиян, которые сами не являются гражданами страны, смогут въехать в Россию вместе с ними, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова.

«Еще одно распоряжение правительства также скорректировало и нашу работу, и работу российских загранучреждений и перевозчиков … . Согласно этому распоряжению были выведены из-под ограничений по недопуску в страну лица, являющиеся, с одной стороны, иностранными гражданами, но при этом являющиеся членами семьи: супругами, родителями, детьми, усыновителями, усыновленными, опекунами, попечителями граждан Российской Федерации», – сказала она.

Она также разъяснила ситуацию с россиянами, находящимися в Индонезии и Таиланде. «Что касается Индонезии и Таиланда, планируется, что российские граждане оттуда будут доставлены в Россию вывозными рейсами российских авиакомпаний в течение следующей недели», – отметила представитель ведомства, сообщает ТАСС.

При этом россияне, желающие вернуться в страну, должны подать данные о себе в посольства до 14.00 мск 29 марта, уточнила Захарова. МИД в пятницу передаст соответствующим ведомствам окончательные списки граждан, у которых возникли трудности с возвращением домой.

«МИД предписано 27 марта передать окончательно сформированные списки для организации содействия выезду российских граждан, находящихся за рубежом, в Россию в случае, если они испытывают затруднения», – добавила она.

Кроме того, Захарова завила о необходимости помочь правительству Сирии обеспечить медпомощь всем нуждающимся в связи с угрозой коронавируса.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о закрытии границы страны не только для иностранцев, но и для оставшихся за рубежом украинцев. Он указал, что просил граждан вернуться в страну еще две недели назад. Из-за закрытия границ тысячи украинцев столпились на пункте пропуска у со стороны Польши, чтобы попасть домой.

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