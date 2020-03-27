«Длинные выходные» спровоцировали трехратный рост на отели в Сочи и Крыму

Из-за «длинных выходных» в Сочи и Крыму втрое вырос спрос на места отдыха, сообщил гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

«Проблема заключается в том, что два дня назад россияне узнали, что получили неожиданные каникулы на неделю. Тогда же из Москвы и Санкт-Петербурга началось массовое бронирование Сочи и Крыма. Турпоток в эти регионы за пару дней вырос в три раза», – рассказал Ромашкин, передает РИА «Новости».

Он отметил, что «отгораживать» курортные регионы стоило сразу после объявления о недельных каникулах.

«Таким образом, значительная масса туристов уже оказались на курортах или находятся на пути туда», – пояснил Ромашкин.

«Те туристы, которые уже заехали в санатории и отели Краснодарского края, останутся там до конца своего отдыха. Тех, кто сейчас находятся в дороге и смогут предъявить доказательство того, что не могли знать о решении правительства, также заселят и позволят оставаться до конца запланированного срока. При этом отдыхающие будут находиться в основном в номерах с ограниченными возможностями выхода», – заключил директор туроператора.

Президент Владимир Путин в среду в ходе своего обращения к россиянам заявил, что следующая неделя в России будет нерабочей и подписал соответствующий указ.

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