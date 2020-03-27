Посольство России в Италии ответило газете La Stampa на публикации о «ненужной» помощи

Посольство России в Италии назвало некорректными и дезинформирующими публикации в газете La Stampa о российской помощи, направленной на борьбу с эпидемией коронавируса. Соответствующее заявление посла Сергея Разова было направлено главному редактору издания и опубликовано в пятницу в электронной версии газеты.

«Обратили внимание на подписанные Якобо Якобони две статьи от 25 и 26 марта относительно российской помощи Италии в борьбе с коронавирусом. В этой связи хотели бы высказать ряд замечаний и соображений. Журналист, ссылаясь на информацию от «источников высокого политического уровня», утверждает, что якобы 80% российской помощи Италии является ненужной и бесполезной. Мы, разумеется, не знаем, на какие источники ссылается автор, и ориентируемся прежде всего на известные опубликованные заявления официальных лиц Итальянской Республики. Так, премьер-министр Джузеппе Конте в телефонном разговоре 21 марта поблагодарил президента России Владимира Путина за своевременную и масштабную помощь Италии в сложной ситуации. Министр иностранных дел Луиджи Ди Майо счел возможным лично приехать на авиабазу Пратика-ди-Маре для встречи самолетов с российскими специалистами, техникой и оборудованием, выразив благодарность Российской Федерации», – передает ТАСС слова Разова.

«Корреспонденту не стоило бы дезориентировать уважаемых читателей относительно истинной реакции высокопоставленных итальянских официальных лиц на действия России», – добавил он.



«Что касается полезности или бесполезности содержательной стороны российской помощи, то, как нам кажется, об этом стоило бы спросить прежде всего жителей Бергамо, где начинают работу наши специалисты и техника. Ведь известно, что это один из самых зараженных городов на севере Италии, где уже погибло 1267 человек, а 7072 остаются инфицированными. Наши эпидемиологи, вирусологи, реаниматологи по просьбе итальянских коллег начнут трудиться в переполненных домах престарелых этого города, где сложилась критическая ситуация в связи с нехваткой медиков и необходимостью противовирусной обработки зданий, сооружений, транспортных средств. Автор статей должен был бы понимать, что российские военнослужащие, как и их итальянские коллеги, будут рисковать здоровьем, а может быть, и жизнью, работая на порученном им участке».

«Якобони усматривает некий коварный замысел России в том, что в Италию направлены военнослужащие Российской армии, в том числе специалисты в области радиационной, химической и биологической защиты. Для сведения автора и ваших уважаемых читателей сообщаем, что представители российских войск радиационной, химической и биологической защиты являются наиболее мобильными, опытными, прошедшими испытания в различных регионах мира специалистами, которые могут эффективно оказать помощь в диагностике и лечении больных, а также в проведении необходимых дезинфекционных мероприятий», – разъяснил дипломат.

«Что касается сквозящего в рассуждениях автора посыла о том, что направление российских военных (кстати, на безвозмездной основе) имеет целью нанести некий ущерб отношениям Италии с партнерами по НАТО, то представляем читателям возможность самим судить о том, кто и как приходит на помощь итальянскому народу в трудную минуту. В России есть поговорка: «Друг познается в беде», – говорится в послании.

Ранее губернатор Ломбардии Аттилио Фонтана назвал «шакалами» критикующих Россию за помощь Италии.

До этого посол Италии в Москве Паскуале Терраччано поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом, особо отметив поставки 600 аппаратов ИВЛ.

Напомним, в пораженную коронавирусом Италию прибыли 15 самолетов с российским оборудованием для диагностики, станциями дезинфекции, а также около 100 российских военных вирусологов и специалистов в области эпидемиологии, восемь врачебно-сестринских бригад.

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