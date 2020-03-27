Мусоросортировочный комплекс и новый полигон решили построить в Воркуте

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27 марта, пятница  |  Последнее обновление — 11:41  |  vz.ru
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Вирус заставляет товары и услуги дешеветь

Поездка в такси стала доступнейФото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
Коронавирус скорректировал жизнь и быт многих россиян. Однако вся эта ситуация с самоизоляцией и дезинфекцией не только подняла цены на гречку и сделала самым дефицитным товаром марлевую повязку. В других случаях пандемия привела к падению цен на услуги и открытию новых возможностей в онлайне. На что снизились цены? Подробности...
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Коронавирус поставил вопрос о благополучии и солидарности россиян

Президент лично убедился в опасности, которую представляет распространение коронавирусаФото: kremlin.ru
Перед угрозой коронавируса всем россиянам следует ответственно отнестись к рекомендациям по защите себя и своих близких. А эффективно ответить на новый вызов России поможет взаимовыручка граждан и солидарность общества. Владимир Путин в своем обращении к гражданам страны озвучил меры для более справедливого распределения налоговой нагрузки и поддержки тех, кто может пострадать в сложившейся ситуации. Подробности...
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Солидарность и ответственность общества победят коронавирус

Россияне уже принимают меры для защиты от вируса, но при этом не склонны впадать в паникуФото: Zuma/ТАСС
Российская система здравоохранения оказалась готовой к распространению коронавируса. Граждане в большинстве своем отнеслись к происходящему спокойно и ответственно, и склонны доверять врачам. Общественная солидарность позволила власти принять адекватные разумные меры защиты от распространения вируса, которые несут минимальные риски для экономики. К таким выводам пришли эксперты, анализируя состояние общественного мнения, международный опыт и введенные в России меры. Подробности...
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Почему Запад ищет подвох в российской помощи зараженной Италии

Российские военные в итальянском генштабе – это фото обошло весь мирФото: facebook.com/mod.mil.rus
«Спасибо русским братьям», «Италия этого не забудет», «Это куда лучше, чем 30 000 американских солдат». Все это – примеры отзывов простых итальянцев о прибытии в страну российских военных медиков, призванных на борьбу с эпидемией коронавируса. Почему же европейская пресса реагирует на российскую помощь весьма подозрительно, если не сказать враждебно? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Вирус – это не живая материя, а идея

Герман Садулаев, писатель, публицист
Следует философски заключить, что вирус – не «кто», даже в самом широком смысле, а «что», то есть не существо, а вещество, вещь, явление, событие или идея. Вирус не просто не-жизнь, он противоположен, противопоставлен жизни. Подробности...
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Из-за вируса миру сейчас не до Украины

Глеб Простаков, журналист
Все будет как обычно: украинские власти распластаются перед МВФ и другими кредиторами последней инстанции с воплем о том, что «мы сделали все, что смогли», и ссылкой на все драконовские решения, какие были приняты ею накануне. Подробности...
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Солидарность станет основой нашей будущей идеологии

Борис Межуев, политолог
Если для чего-то и была создана Богом Россия, так это, вероятно, для того, чтобы второй раз в своей истории практически опровергнуть ницшеанство с его лозунгом «Падающего толкни». Подробности...
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              Мусоросортировочный комплекс и новый полигон решили построить в Воркуте

              27 марта 2020, 10:44

              Текст: Антон Антонов

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              Мусоросортировочный комплекс мощностью 50 тыс. тонн в год и новый полигон для размещения отходов построят в заполярном городе Воркуте Республики Коми до 2025 года в рамках проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология». Затраты оцениваются в 970 млн рублей, сообщил руководитель администрации Воркуты Игорь Гурьев.

              Гурьев сообщил, что «план развития Воркуты (находится на согласовании федеральных органов власти) предусматривает строительство (...) мусоросортировочного комплекса на 50 тыс. т в год и нового полигона размещения отходов», передает ТАСС.

              «Это обусловлено тем, что действующий полигон не справляется с нагрузкой, его проектная мощность составляет порядка 84% от необходимого. Кроме того, он расположен в санитарной зоне аэропорта Воркуты, в 2,8 км от объектов пассажирского аэропорта», – сообщил мэр заполярного города.

              По его данным, мощность комплекса в 50 тыс. т полностью обеспечит потребности Воркуты в сортировке и обработке отходов. Строительство оценивается в 970 млн рублей, из которых порядка 900 млн рублей – на полигон и 70 млн – на возведение мусоросортировочного комплекса.

              Инвестиции планируются из федерального бюджета, от регионального оператора по обращению с отходами ООО «Ухтажилфонд» и Фонда развития моногородов в рамках проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология».

              Помимо строительства потребуется рекультивация действующего полигона, в том числе разработка проектно-сметной документации на эти работы, инженерные изыскания, затраты на рекультивацию. Эти работы оцениваются в 388 млн рублей, выделение средств планируется из федерального и регионального бюджетов.

              Воркута – заполярный угледобывающий моногород в Республике Коми с населением около 74 тыс. человек, четвертый по величине за северным полярным кругом. В состав городского округа Воркута входят семь населенных пунктов – город и поселки. Около 7 тыс. жителей заняты в угледобыче, воркутинский уголь полностью используется в металлургии.


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