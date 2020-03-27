Мусоросортировочный комплекс и новый полигон решили построить в Воркуте

Мусоросортировочный комплекс мощностью 50 тыс. тонн в год и новый полигон для размещения отходов построят в заполярном городе Воркуте Республики Коми до 2025 года в рамках проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология». Затраты оцениваются в 970 млн рублей, сообщил руководитель администрации Воркуты Игорь Гурьев.

Гурьев сообщил, что «план развития Воркуты (находится на согласовании федеральных органов власти) предусматривает строительство (...) мусоросортировочного комплекса на 50 тыс. т в год и нового полигона размещения отходов», передает ТАСС.

«Это обусловлено тем, что действующий полигон не справляется с нагрузкой, его проектная мощность составляет порядка 84% от необходимого. Кроме того, он расположен в санитарной зоне аэропорта Воркуты, в 2,8 км от объектов пассажирского аэропорта», – сообщил мэр заполярного города.

По его данным, мощность комплекса в 50 тыс. т полностью обеспечит потребности Воркуты в сортировке и обработке отходов. Строительство оценивается в 970 млн рублей, из которых порядка 900 млн рублей – на полигон и 70 млн – на возведение мусоросортировочного комплекса.

Инвестиции планируются из федерального бюджета, от регионального оператора по обращению с отходами ООО «Ухтажилфонд» и Фонда развития моногородов в рамках проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология».

Помимо строительства потребуется рекультивация действующего полигона, в том числе разработка проектно-сметной документации на эти работы, инженерные изыскания, затраты на рекультивацию. Эти работы оцениваются в 388 млн рублей, выделение средств планируется из федерального и регионального бюджетов.

Воркута – заполярный угледобывающий моногород в Республике Коми с населением около 74 тыс. человек, четвертый по величине за северным полярным кругом. В состав городского округа Воркута входят семь населенных пунктов – город и поселки. Около 7 тыс. жителей заняты в угледобыче, воркутинский уголь полностью используется в металлургии.