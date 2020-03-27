Эксперты оценили региональные практики борьбы с короновирусом

Центр политической конъюнктуры проанализировал активность глав регионов и выделил 10 лучших региональных практик в борьбе с коронавирусом, а также основные тренды в этом направлении работы.

Обзор лучших региональных практик в борьбе с распространением коронавируса опубликован на сайте Центра политической конъюнктуры (ЦПК).

1. Сергей Собянин (Москва). Забота об уязвимых группах.

Москвичи старше 65 лет и хронически больные люди получат разовую материальную помощь в размере 4 тысяч рублей для компенсации дополнительных расходов при самоизоляции из-за коронавируса. «Для компенсации дополнительных расходов, которые могут возникнуть в связи с самоизоляцией, москвичам старше 65 лет и хронически больным людям выплатят разовую материальную помощь в размере 4000 рублей. Из них 2000 рублей выплатят авансом, еще 2000 рублей – после окончания домашнего режима при условии его соблюдения», – говорится в официальном обращении.

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2. Наталья Комарова (Ханты-Мансийский автономный округ – Югра). Забота об уязвимых группах.

Губернатор в ходе заседания регионального оперативного штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции дала поручение обеспечить граждан старше 65 лет двухнедельным запасом продуктов. «Это касается всех муниципальных образований, департамента социального развития и организации взаимодействия с волонтерами», – сказала Комарова. Всего на территории Югры проживают 110 тысяч человек в возрасте 65+.

3. Дмитрий Махонин (Пермский край). Защита трудовых коллективов и строгость с чиновниками.

Врио главы региона в режиме видеоконференции провел совещание с руководителями 47 крупных промышленных предприятий. Махонин попросил обеспечить сотрудникам предприятий возможность брать больничные или уходить на самоизоляцию в рамках профилактики распространения коронавируса. «В первую очередь это касается сотрудников, у которых есть многодетные семьи. Вы знаете, что у нас карантин, есть определенные ограничения по посещению школ. Получается, что дети предоставлены сами себе, если родители находятся на работе. Это недопустимо», – заявил Махонин.

Махонин также добился отставки мэра города Кунгур Сергея Гордеева, который уехал отдыхать в ОАЭ в разгар эпидемии коронавируса.

4. Андрей Воробьев (Московская область). Полная проверка.

Глава Подмосковья поручил региональному минздраву разработать и обеспечить порядок проверки лиц на коронавирус, не имеющих симптомов ОРВИ и не вступавших в контакт с больными COVID-19, соответствующее постановление опубликовано на сайте областного правительства. Таким образом, губернатор намерен обеспечить проверку всех жителей субъекта на наличие вируса или антител к нему.

5. Андрей Травников (Новосибирская область). Увеличение объемов проверки.

Глава региона объявил о том, что власти готовы кратно увеличить объемы проверок на коронавирус, несмотря на то, что выявленных случаев заражения пока не так много, а ситуация находится под контролем. «Мы тестируем всех граждан, которые попадают под контроль, но готовимся к разным развитиям ситуации. К понедельнику, 30 марта, мы можем увеличить наши возможности по тестированию кратно в 15 раз. Мы можем увеличь мощности до 800 проб ежесуточно», – заявил Травников.

6. Айсен Николаев (Республика Саха (Якутия). Взаимодействие с бизнесом.

В республике открыт бесплатный доступ или сделана существенная скидка на фильмы, аудиокниги и онлайн трансляции. По просьбе главы республики, онлайн-кинотеатр якутских фильмов sakhamovie.ru, с разрешения авторов, открыл до 10 апреля бесплатный доступ и сделал скидки на ряд якутских фильмов. Кроме того, местные власти договорились с компаниями inDriver и MYTONA о передаче в общей сложности 45 млн рублей больницам Якутска и районам Якутии для приобретения дополнительных аппаратов искусственной вентиляции легких в целях борьбы с коронавирусной инфекцией.

7. Вениамин Кондратьев (Краснодарский край). Поддержка бизнеса.

Глава региона потребовал ограничить проверки бизнеса, ввести отсрочки на оплату коммунальных услуг и организовать льготный налоговый режим: «Чтобы поддержать бизнес, давайте запретим контролирующим службам осуществлять внеплановые проверки. Нужно провести совещание по этой теме со всеми энергоснабжающими организациями и договориться об отсрочке всех коммунальных платежей. Что касается платы за аренду, то здесь надо смотреть. Это же касается налогов. Необходимо проработать комплекс мер, чтобы облегчить бизнесу выход из сложившейся ситуации», – отметил Кондратьев.

8. Игорь Кобзев (Иркутская область). Поддержка бизнеса.

В период угрозы распространения коронавируса в Иркутской области врио губернатора предложил ввести меры поддержки для малого и среднего бизнеса. В частности, в правительстве предлагают дать предпринимателям льготы на оплату услуг ЖКХ. Также они призвали арендодателей снизить ставки по аренде или, если это возможно, полностью заморозить ежемесячную стоимость таких платежей.

9. Иван Белозерцев (Пензенская область). Агитация и информирование граждан.

Глава региона через свои соцсети агитирует за самоизоляцию и просит жителей области оставаться дома. Белозерцев обратился к своим подписчикам в Instagram после второго подтвержденного случая заболевания коронавирусом в Пензе. 24 марта 2020 COVID-19 был выявлен у 77-летней женщины. «Она сейчас в больнице, лечится, у нее нетяжелая пневмония. Выясняется от кого она могла заразиться», – сообщил губернатор.

Ранее Белозерцев в своем Instagram-аккаунте опубликовал видеозапись с официальной информацией по коронавирусной инфекции и призвал жителей не верить фейкам. «Вчера штаб вынужден был опровергать информацию о штрафах для родителей, чьих детей обнаружат в ходе рейдов на улице, и об обработке территорий вертолетами. Могу также сообщать вам, уважаемые подписчики, о подобных фейках у себя на странице. Напишите мне в комментариях, нужно ли это?», – спросил пользователей Белозерцев.

10. Александр Усс (Красноярский край). Ограничение выезда из городов.

Глава региона поручил ограничить выезд граждан за пределы муниципальных образований, исключение составят только для «неотложных поездок». Красноярский край стал первым из российских регионов, в котором решили ограничить передвижение граждан между городами, поселками и другими муниципальными образованиями.

Накануне стало известно, что Минздрав подготовил рекомендации для профилактики и лечения коронавируса, которые «включают все самые современные методы».

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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