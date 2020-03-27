Эксперты оценили региональные практики борьбы с короновирусом

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27 марта, пятница  |  Последнее обновление — 00:53  |  vz.ru
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Коронавирус радикально изменит мировой рынок нефти

Опустевшие аэропорты – всего лишь внешний признак гораздо более глубоких изменений мировой экономикиФото: Никеричев Андрей/Агентство городских новостей «Москва»
Пандемия коронавируса и грандиозное падение цен на нефть имеют прямую связь. Есть основания полагать, что еще несколько недель назад руководство России предвидело происходящие сегодня события, и именно поэтому Москва отказалась от продления сделки ОПЕК+. Насколько глубоким будет падение нефтяного рынка и как он изменится? Подробности...
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Коронавирус поставил вопрос о благополучии и солидарности россиян

Президент лично убедился в опасности, которую представляет распространение коронавирусаФото: kremlin.ru
Перед угрозой коронавируса всем россиянам следует ответственно отнестись к рекомендациям по защите себя и своих близких. А эффективно ответить на новый вызов России поможет взаимовыручка граждан и солидарность общества. Владимир Путин в своем обращении к гражданам страны озвучил меры для более справедливого распределения налоговой нагрузки и поддержки тех, кто может пострадать в сложившейся ситуации. Подробности...
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Солидарность и ответственность общества победят коронавирус

Россияне уже принимают меры для защиты от вируса, но при этом не склонны впадать в паникуФото: Zuma/ТАСС
Российская система здравоохранения оказалась готовой к распространению коронавируса. Граждане в большинстве своем отнеслись к происходящему спокойно и ответственно, и склонны доверять врачам. Общественная солидарность позволила власти принять адекватные разумные меры защиты от распространения вируса, которые несут минимальные риски для экономики. К таким выводам пришли эксперты, анализируя состояние общественного мнения, международный опыт и введенные в России меры. Подробности...
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Украина попросит Россию о помощи «хуторским способом»

Украина осталась один на один с коронавирусом Фото: Yuliia Ovsiannikova/Keystone Press
Agency/Global Look Press
Украину поглощают проблемы, связанные с пандемией коронавируса: жизнь в стране замерла, введен режим чрезвычайной ситуации, а врачи жалуются на дефицит медицинских средств и оборудования. На этом фоне в Раде выступили с предложением обратиться за помощью к России. При каких условиях Зеленский решится пойти на такой шаг?  Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Из-за вируса миру сейчас не до Украины

Глеб Простаков, журналист
Все будет как обычно: украинские власти распластаются перед МВФ и другими кредиторами последней инстанции с воплем о том, что «мы сделали все, что смогли», и ссылкой на все драконовские решения, какие были приняты ею накануне. Подробности...
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Солидарность станет основой нашей будущей идеологии

Борис Межуев, политолог
Если для чего-то и была создана Богом Россия, так это, вероятно, для того, чтобы второй раз в своей истории практически опровергнуть ницшеанство с его лозунгом «Падающего толкни». Подробности...
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В Великий пост бесы злее

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Бабушке батюшка так сказал, когда она попросила отпустить грех, что скоромное ест в пост – куда тебе поститься, ты и так, как лошадь пашешь, а сама на вид цыпленок, Господу верующие нужны, а не подохшие, ешь, что хочешь. Подробности...
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      В числе основных мер борьбы с распространением нового коронавируса специалисты Всемирной организации здравоохранения назвали увеличение социальной дистанции. Риск заражения сильно снижается, если между людьми сохраняется расстояние более метра. Власти большинства стран прислушались – и призвали граждан сделать так же
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      Путин посетил больницу в Коммунарке

      Путин приехал в больницу в Коммунарке, где находятся зараженные коронавирусом. Президент оделся в защитный костюм и осмотрел здание в сопровождении главврача Дениса Проценко. Как считают эксперты, своим визитом в больницу Путин демонстрирует, что власть уверена в своих силах и спокойна
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      Российские ученые расшифровали геном коронавируса

      Специалисты из петербургского НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева первыми в России сумели расшифровать геном коронавируса SARS-CoV-2. А параллельно сотрудникам новосибирского центра вирусологии «Вектор» удалось сделать снимки вируса. Для этого потребовался метод негативного контрастирования на просвечивающем электронном микроскопе JEM-1400
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              Эксперты оценили региональные практики борьбы с короновирусом

              27 марта 2020, 00:26

              Текст: Антон Никитин

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              Центр политической конъюнктуры проанализировал активность глав регионов и выделил 10 лучших региональных практик в борьбе с коронавирусом, а также основные тренды в этом направлении работы.

              Обзор лучших региональных практик в борьбе с распространением коронавируса опубликован на сайте Центра политической конъюнктуры (ЦПК).

              1. Сергей Собянин (Москва). Забота об уязвимых группах.

              Москвичи старше 65 лет и хронически больные люди получат разовую материальную помощь в размере 4 тысяч рублей для компенсации дополнительных расходов при самоизоляции из-за коронавируса. «Для компенсации дополнительных расходов, которые могут возникнуть в связи с самоизоляцией, москвичам старше 65 лет и хронически больным людям выплатят разовую материальную помощь в размере 4000 рублей. Из них 2000 рублей выплатят авансом, еще 2000 рублей – после окончания домашнего режима при условии его соблюдения», – говорится в официальном обращении.

              На ваш взгляд

               
              Как вы оцениваете меры, принимаемые Россией против распространения коронавируса?



              Обсуждение: 121 комментарий

              2. Наталья Комарова (Ханты-Мансийский автономный округ – Югра). Забота об уязвимых группах.

              Губернатор в ходе заседания регионального оперативного штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции дала поручение обеспечить граждан старше 65 лет двухнедельным запасом продуктов. «Это касается всех муниципальных образований, департамента социального развития и организации взаимодействия с волонтерами», – сказала Комарова. Всего на территории Югры проживают 110 тысяч человек в возрасте 65+.

              3. Дмитрий Махонин (Пермский край). Защита трудовых коллективов и строгость с чиновниками.

              Врио главы региона в режиме видеоконференции провел совещание с руководителями 47 крупных промышленных предприятий. Махонин попросил обеспечить сотрудникам предприятий возможность брать больничные или уходить на самоизоляцию в рамках профилактики распространения коронавируса. «В первую очередь это касается сотрудников, у которых есть многодетные семьи. Вы знаете, что у нас карантин, есть определенные ограничения по посещению школ. Получается, что дети предоставлены сами себе, если родители находятся на работе. Это недопустимо», – заявил Махонин.

              Махонин также добился отставки мэра города Кунгур Сергея Гордеева, который уехал отдыхать в ОАЭ в разгар эпидемии коронавируса.

              4. Андрей Воробьев (Московская область). Полная проверка.

              Глава Подмосковья поручил региональному минздраву разработать и обеспечить порядок проверки лиц на коронавирус, не имеющих симптомов ОРВИ и не вступавших в контакт с больными COVID-19, соответствующее постановление опубликовано на сайте областного правительства. Таким образом, губернатор намерен обеспечить проверку всех жителей субъекта на наличие вируса или антител к нему.

              5. Андрей Травников (Новосибирская область). Увеличение объемов проверки.

              Глава региона объявил о том, что власти готовы кратно увеличить объемы проверок на коронавирус, несмотря на то, что выявленных случаев заражения пока не так много, а ситуация находится под контролем. «Мы тестируем всех граждан, которые попадают под контроль, но готовимся к разным развитиям ситуации. К понедельнику, 30 марта, мы можем увеличить наши возможности по тестированию кратно в 15 раз. Мы можем увеличь мощности до 800 проб ежесуточно», – заявил Травников.

              6. Айсен Николаев (Республика Саха (Якутия). Взаимодействие с бизнесом.

              В республике открыт бесплатный доступ или сделана существенная скидка на фильмы, аудиокниги и онлайн трансляции. По просьбе главы республики, онлайн-кинотеатр якутских фильмов sakhamovie.ru, с разрешения авторов, открыл до 10 апреля бесплатный доступ и сделал скидки на ряд якутских фильмов. Кроме того, местные власти договорились с компаниями inDriver и MYTONA о передаче в общей сложности 45 млн рублей больницам Якутска и районам Якутии для приобретения дополнительных аппаратов искусственной вентиляции легких в целях борьбы с коронавирусной инфекцией.

              7. Вениамин Кондратьев (Краснодарский край). Поддержка бизнеса.

              Глава региона потребовал ограничить проверки бизнеса, ввести отсрочки на оплату коммунальных услуг и организовать льготный налоговый режим: «Чтобы поддержать бизнес, давайте запретим контролирующим службам осуществлять внеплановые проверки. Нужно провести совещание по этой теме со всеми энергоснабжающими организациями и договориться об отсрочке всех коммунальных платежей. Что касается платы за аренду, то здесь надо смотреть. Это же касается налогов. Необходимо проработать комплекс мер, чтобы облегчить бизнесу выход из сложившейся ситуации», – отметил Кондратьев.

              8. Игорь Кобзев (Иркутская область). Поддержка бизнеса.

              В период угрозы распространения коронавируса в Иркутской области врио губернатора предложил ввести меры поддержки для малого и среднего бизнеса. В частности, в правительстве предлагают дать предпринимателям льготы на оплату услуг ЖКХ. Также они призвали арендодателей снизить ставки по аренде или, если это возможно, полностью заморозить ежемесячную стоимость таких платежей.

              9. Иван Белозерцев (Пензенская область). Агитация и информирование граждан.

              Глава региона через свои соцсети агитирует за самоизоляцию и просит жителей области оставаться дома. Белозерцев обратился к своим подписчикам в Instagram после второго подтвержденного случая заболевания коронавирусом в Пензе. 24 марта 2020 COVID-19 был выявлен у 77-летней женщины. «Она сейчас в больнице, лечится, у нее нетяжелая пневмония. Выясняется от кого она могла заразиться», – сообщил губернатор.

              Ранее Белозерцев в своем Instagram-аккаунте опубликовал видеозапись с официальной информацией по коронавирусной инфекции и призвал жителей не верить фейкам. «Вчера штаб вынужден был опровергать информацию о штрафах для родителей, чьих детей обнаружат в ходе рейдов на улице, и об обработке территорий вертолетами. Могу также сообщать вам, уважаемые подписчики, о подобных фейках у себя на странице. Напишите мне в комментариях, нужно ли это?», – спросил пользователей Белозерцев.

              10. Александр Усс (Красноярский край). Ограничение выезда из городов.

              Глава региона поручил ограничить выезд граждан за пределы муниципальных образований, исключение составят только для «неотложных поездок». Красноярский край стал первым из российских регионов, в котором решили ограничить передвижение граждан между городами, поселками и другими муниципальными образованиями.

              Накануне стало известно, что Минздрав подготовил рекомендации для профилактики и лечения коронавируса, которые «включают все самые современные методы».

              Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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