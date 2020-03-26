Минздрав подготовил рекомендации для профилактики и лечения коронавируса

Министерство здравоохранения России 27 марта выпустит новую версию клинических рекомендаций для профилактики и лечения коронавируса, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире программы «Время» на Первом канале.

«Конечно же, система готовится, система запасается и лекарственными препаратами, новые схемы лечения разрабатываются, они фактически обновляются каждый день. И вот завтра мы готовим новый выпуск клинических рекомендаций, которые будут использоваться на территории нашей страны. Они уже включают все самые современные методы, которые уже на сегодняшний день доступны», – приводит слова министра ТАСС.

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Мурашко подчеркнул, что система здравоохранения готовится ко всем возможным вариантам развития ситуации.

«Действительно, [система здравоохранения] дополнительно разворачивает и перепрофилирует койки в случае необходимости, и оборудование дополнительное уже приобретено, и проходят тестирования, идет допоставка резервных аппаратов при необходимости», – добавил министр.

Он также сообщил, что клинические испытания вакцины от заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией, начнутся в России ориентировочно через пять-шесть месяцев. «Это те сроки, которые сегодня называют разработчики», – пояснил Мурашко.

При этом он отметил, что «сразу же каждому идти обследоваться, чтобы получить тест, результаты его, все-таки не нужно», передает РИА «Новости».

«Те, кто попадает в группу риска, те, кто вернулись из зарубежных поездок, те, кто общались с заболевшими пациентами, конечно, им нужно обследование, те, у кого есть клинические симптомы, – обязательно пройти обследование», – сказал Мурашко в эфире Первого канала.

Для тех, кто имеет симптомы или кто попадает в группу риска, государство проводит тестирование бесплатно для всех обратившихся. «Для тех, кто хочет по собственному желанию, это будет возможно в сетевых организациях», – пояснил Мурашко, добавив, что к тестированию на коронавирус подключаются к коммерческие лаборатории.

Напомним, в четверг стало известно, что наблюдательный совет Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) одобрил создание совместного предприятия (СП) с группой компаний «ХимРар» для производства лекарственного препарата «Фавипиравир», который продемонстрировал позитивные результаты при лечении заразившихся коронавирусом пациентов.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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