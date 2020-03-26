Гастролировавшая в России певица Мaruv рассказала о невозможности вернуться на Украину

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26 марта, четверг  |  Последнее обновление — 21:03  |  vz.ru
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Коронавирус радикально изменит мировой рынок нефти

Опустевшие аэропорты – всего лишь внешний признак гораздо более глубоких изменений мировой экономикиФото: Никеричев Андрей/Агентство городских новостей «Москва»
Пандемия коронавируса и грандиозное падение цен на нефть имеют прямую связь. Есть основания полагать, что еще несколько недель назад руководство России предвидело происходящие сегодня события, и именно поэтому Москва отказалась от продления сделки ОПЕК+. Насколько глубоким будет падение нефтяного рынка и как он изменится? Подробности...
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Коронавирус поставил вопрос о благополучии и солидарности россиян

Президент лично убедился в опасности, которую представляет распространение коронавирусаФото: kremlin.ru
Перед угрозой коронавируса всем россиянам следует ответственно отнестись к рекомендациям по защите себя и своих близких. А эффективно ответить на новый вызов России поможет взаимовыручка граждан и солидарность общества. Владимир Путин в своем обращении к гражданам страны озвучил меры для более справедливого распределения налоговой нагрузки и поддержки тех, кто может пострадать в сложившейся ситуации. Подробности...
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Солидарность и ответственность общества победят коронавирус

Россияне уже принимают меры для защиты от вируса, но при этом не склонны впадать в паникуФото: Zuma/ТАСС
Российская система здравоохранения оказалась готовой к распространению коронавируса. Граждане в большинстве своем отнеслись к происходящему спокойно и ответственно, и склонны доверять врачам. Общественная солидарность позволила власти принять адекватные разумные меры защиты от распространения вируса, которые несут минимальные риски для экономики. К таким выводам пришли эксперты, анализируя состояние общественного мнения, международный опыт и введенные в России меры. Подробности...
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Украина попросит Россию о помощи «хуторским способом»

Украина осталась один на один с коронавирусом Фото: Yuliia Ovsiannikova/Keystone Press
Agency/Global Look Press
Украину поглощают проблемы, связанные с пандемией коронавируса: жизнь в стране замерла, введен режим чрезвычайной ситуации, а врачи жалуются на дефицит медицинских средств и оборудования. На этом фоне в Раде выступили с предложением обратиться за помощью к России. При каких условиях Зеленский решится пойти на такой шаг?  Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Из-за вируса миру сейчас не до Украины

Глеб Простаков, журналист
Все будет как обычно: украинские власти распластаются перед МВФ и другими кредиторами последней инстанции с воплем о том, что «мы сделали все, что смогли», и ссылкой на все драконовские решения, какие были приняты ею накануне. Подробности...
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Солидарность станет основой нашей будущей идеологии

Борис Межуев, политолог
Если для чего-то и была создана Богом Россия, так это, вероятно, для того, чтобы второй раз в своей истории практически опровергнуть ницшеанство с его лозунгом «Падающего толкни». Подробности...
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В Великий пост бесы злее

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Бабушке батюшка так сказал, когда она попросила отпустить грех, что скоромное ест в пост – куда тебе поститься, ты и так, как лошадь пашешь, а сама на вид цыпленок, Господу верующие нужны, а не подохшие, ешь, что хочешь. Подробности...
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      В числе основных мер борьбы с распространением нового коронавируса специалисты Всемирной организации здравоохранения назвали увеличение социальной дистанции. Риск заражения сильно снижается, если между людьми сохраняется расстояние более метра. Власти большинства стран прислушались – и призвали граждан сделать так же
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      Путин приехал в больницу в Коммунарке, где находятся зараженные коронавирусом. Президент оделся в защитный костюм и осмотрел здание в сопровождении главврача Дениса Проценко. Как считают эксперты, своим визитом в больницу Путин демонстрирует, что власть уверена в своих силах и спокойна
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              Гастролировавшая в России певица Мaruv рассказала о невозможности вернуться на Украину

                 26 марта 2020, 20:27
              Фото: Aleksandr Gusev/ZUMA/Global Look Press
              Текст: Елизавета Булкина

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              Украинская певица Maruv (Анна Корсун), выступавшая недавно в России, не может вернуться на Украину из-за введенного в стране карантина.

              Maruv рассказала в Instagram, что обратилась в украинское консульство с просьбой объяснить ей правила возвращения на Украину в текущей ситуации.

              «Я просто в шоке! Дозванивалась в украинское консульство, чтобы мне объяснили, как добраться домой... Это самое невежественное консульство... Девушка-оператор просто сбрасывает трубку или не берет ее», – заявила певица.

              В ответ ей заявили, что «все, кто хотел уехать, уже уехали». Maruv обвинила дипломатов в предвзятом отношении к украинцам, которые находятся в России.

              «Я не могла по объективным причинам уехать раньше и попасть домой, скажите, что мне делать сейчас. Я хочу одно сказать: так не поступают, почему в других странах за своих граждан стоят? Более того, это похоже на предвзятое отношение к гражданам Украины, которые на данный момент находятся в России», – считает Корсун.

              «У меня такой же паспорт, как у вас, и такие же права мне гарантированы конституцией, как и вам», – возмутилась исполнительница.

               Президент Украины Владимир Зеленский объявил о закрытии границы страны, в том числе и для оставшихся за рубежом украинцев. Он заявил, что просил граждан вернуться в страну еще две недели назад.

              В середине марта Зеленский уже заявлял, что у граждан страны есть три дня, чтобы вернуться на родину, после чего будет закрыто пассажирское авиасообщение.

              Власти Украины ранее ввели режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы распространения коронавируса. Подписан указ президента о закрытии авиасообщения с другими странами. Позднее он поручил остановить на Украине работу метро, прекратить автобусное, авиа- и ж/д сообщение. По состоянию на утро четверга, в стране заражены 156 человек, еще пять человек скончались.

              Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.


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